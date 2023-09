Gwen Stefani derrocha estilo con un espectacular mini vestido rojo a sus 53 años

Gwen Stefani, quien es un ícono del mundo pop, ha vuelto a acaparar todas las miradas. Y esta vez, no es por su portentosa voz o sus canciones pegajosas, sino por subir un clip a su cuenta de TikTok en el que se vio con un mini vestido rojo; causó tanto impacto que suma más de 24 mil reproducciones y recibió decenas de halagos por su aspecto juvenil, la mayoría para comentarle que luce igual de joven que siempre.

Este atuendo lo usó para las fotos que la revista People le tomó para la portada y la entrevista que le realizaron, en la cual la coach de “The Voice” habló de temas como su matrimonio con Blake Shelton y su rol como madre. En el video que subió se le vio muy contenta con la sesión y es justo su carisma lo que la ha vuelto una reina en el mundo del entretenimiento.

Siempre tiene una sonrisa en la cara. Foto: @gwenstefani / TikTok.

¿Cómo está Gwen Stefani en TikTok?

La intérprete ??presumió su atuendo en TikTok (@gwenstefani), donde suma más de 3.2 millones de seguidores, su esbelta figura con el vestido rojo, unas botas altas a tono, también llevó su pelo suelto y un maquillaje perfecto que consistió en un delineado dramático y labios en rosa pálido, Stefani logró un equilibrio ideal entre glamour y autenticidad. Y para agregar un toque más, la cantante llevaba unos guantes rojos y una cadena de oro que decoraba el frente de su vestido.

Tiene mucho estilo. Foto: @gwenstefani / TikTok.

Su publicación recibió comentarios como "Gwen, eres maravillosa tal y como eres" y "Se te ve tan genuinamente feliz. Me encanta". Pero no es la primera vez que Gwen despierta una ola de admiración por su aspecto juvenil y muchos no pueden creer que tenga 53 años. Ella se cuida muchísimo y gracias a su estilo logra un aspecto mucho más juvenil.

Es muy carismática. Foto: @gwenstefani / TikTok.

¿Por qué es tan popular Gwen Stefani?

Sus inicios en la banda “No Doubt” dejaron claro que Stefani no era una vocalista común. Su energía en el escenario, unida a una voz distintiva, la destacaron en un mar de artistas emergentes. Pero Gwen no se conformó con ser la líder de una banda exitosa; su ambición la llevó a explorar un camino en solitario que le permitió conquistar nuevas cimas.

Le llovieron halagos por su actitud y su belleza. Foto: @gwenstefani / TikTok.

Sus colaboraciones con artistas de renombre, y su habilidad para adaptarse a las tendencias actuales sin perder su identidad, la mantienen en el ojo público. Su estilo ecléctico, que fusiona lo moderno con lo retro la mantiene vigente, pero tampoco sería sorpresa si cambia, pues es muy versátil.

