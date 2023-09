Chiquis Rivera impone moda con el vestido lencero entallado perfecto para salir a una cita

En medio del escándalo al que se enfrenta la familia de Jenni Rivera, luego de que sus hijos demandaron a su abuelo Pedro, una de las hijas de la intérprete se encuentra estrenando una nueva canción con la que se convirtió en la sensación del momento. Se trata de Chiquis Rivera, quien pese a los problemas familiares presume estar en su mejor momento, tanto así que dio con el look perfecto para salir a una cita romántica y cautivar a su ser amado.

A través de sus plataformas oficiales, la cantante dio a conocer el estreno de la canción "Lo Que No Sirve Estorba" junto a Paola Jara, con quien logró el tema perfecto para convertirse en la sensación del momento y no sólo por la letra, sino también por el video que grabaron juntas y con el que no dudaron en presumir su belleza y sensualidad. Pues para la ocasión se vistieron con los mejores y más glamurosos outfits que recuperan las tendencias del momento, aunque fue Chiquis quien acaparó todos los reflectores.

La cantante también lució prendas de látex. (Foto: IG @chiquis)

FOTOS: Chiquis Rivera presume vestido lencero de impacto y cautiva en la red

Como adelantamos, fue en el video musical que Chiquis preparó para "Lo Que No Sirve Estorba" donde se lució más espectacular que nunca con un outfit de infarto y que sin duda se puede llevar a una cita romántica, especialmente si se trata de una cena en un restaurante exclusivo donde la elegancia y un toque de sensualidad sean piezas necesarias. ¿Te animarías a "robarle" el estilo?, a continuación te contamos todos los detalles.

En las imágenes se muestra que la también conocida como "abeja reina" apostó por un coqueto vestido lencero con el que flechó a muchos y además se coronó como la más trendy del otoño, una temporada en la que las tendencias de moda son muchas y muy variadas. La confección de la prenda destaca por un corte entallado, pero también por un sensual escote que ayuda a resaltar la figura hasta el máximo nivel.

Así se lució la cantante e hija de Jenni Rivera. (Foto: IG @chiquis)

De acuerdo con Chiquis, para cautivar es indispensable lucir un look arriesgado y elegante con el cual atraer todos los reflectores; para ello no dudó en lucir un vestido lencero en color nude con el que consiguió un estilo mucho más cautivador. La prenda destaca por un corsé en la parte superior con la que se logra ese efecto de copas marcadas y listones que hacen brillar todavía más la prenda. Asimismo, el diseño se acompaña por unos tirantes delicados que se suman a las tendencias del momento.

En cuanto a la falda de la prenda, llama la atención un corte por debajo de las rodillas, aunque lo que sin duda se roba todo el protagonismo es la caída asimétrica y cruzada con la que se acompaña a la perfección un efecto drappeado con el cual se logra dar más volumen a la cadera y a la vez a sumarse a las tendencias del otoño. Por supuesto, todo esto también permite que un escote acapare todos los reflectores en el lateral de la pierna izquierda.

Así de icónica se consolidó ante sus fans. (Foto: IG @chiquis)

Gracias al corte anterior, Chiquis dio con la confección precisa para lucir sensual sin perder la elegancia necesaria que tienen por característica estos vestidos lenceros. Por otro lado, hay detalles que no pueden pasar por alto como es el caso de los accesorios con los cuales elevar al máximo nivel de sofisticación a un look como este con el que podrás flechar a cualquiera.

Para ello, la cantante no dudó en también agregar unas sandalias de tacón de aguja, el último toque para lucir radiante, pero también de completar su look con joyería dorada que le otorgó aún más brillo a la imagen. Finalmente, un maquillaje que realce la mirada y con labios nude, así como una melena dorada y con ondas resultaron precisas para lucirse.

¿Le robarías el look a Chiquis Rivera? (Foto: IG @chiquis)

SIGUE LEYENDO

Tania Rincón en minifalda y zapatos metálicos enseña a usar la tendencia de moda

Estefanía Villarreal en lencería de encaje rompe el otoño durante elegante sesión fotográfica