Daniel Sosa llega al Auditorio Nacional con "Treinta", su nuevo show

Hablar de Stand up en México, es remontarnos a grandes personajes como Sofía Niño de Rivera, Alex Fernández, Mau Nieto, Franco Escamilla, Daniel Sosa, entre muchos otros más.

Sin embargo, en esta ocasión hablaremos específicamente de Daniel Sosa, quien platicó con el equipo de El Heraldo Digital sobre su próxima presentación en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México en donde presentará su nuevo show.

Foto: Daniel Sosa

¿Daniel Sosa se imaginó llevar su comedia al Auditorio Nacional?

Momentos antes de la entrevista con El Heraldo Digital, Daniel Sosa bromeó un poco sobre los estragos que la edad deja en las personas, especialmente los que llegan a los 30 años, pues justamente de esto trata un poco su nuevo espectáculo que lleva por nombre “Treinta”

“De eso va el show, los 30 no te avisan, no hay ningún tipo de preparación, nadie te advierte que a esta edad ya tienes que empezar a tomar antiácidos antes de cualquier actividad…”, comentó Daniel Sosa

Foto: Daniel Sosa

Así mismo, lo cuestionamos sobre su sentir al presentarse en uno de los recintos no solo más importantes sino más imponentes del país, en donde figuras como Luis Miguel y otros famosos han pisado ese escenario, ante esto, Daniel se dijo muy contento, pues nunca imaginó llevar su show al Coloso de Reforma.

“Estoy muy contento, de estar en un lugar tan importante como lo es el Auditorio Nacional…creo que como artista siempre el llegar ahí es algo super cool es como ‘no lo puedo creer’, yo cuando empezaba jamás pensé en en Auditorio un día, era de qué con que nos dejen en este bar dar un show ya la armamos, entonces estoy muy feliz…”, dijo Daniel Sosa a Heraldo Digital

Foto: Daniel Sosa

Hablando del show e inevitablemente de la edad, el comediante mexicano dijo estar consciente de que a la edad de 30 años está dejando atrás muchas cosas, pero sobre todo está aprendiendo la importancia de tener un plan de vida, por lo que esta edad es solo el camino para lo conlleva ser un adulto responsable.

“Lo que más me ha pasado estos 30 años, aparte de los estragos de la edad, lo que más he aprendido es la importancia de tener un plan de vida muy estructurado, la importancia de hacerte responsable de ti mismo”, reveló Daniel Sosa

Foto: Daniel Sosa

¿Qué planes tiene Daniel Sosa para el futuro en la comedia?

Así mismo, Daniel es uno de los standuperos mexicanos con más renombre a nivel Latinoamérica, por lo que muchos fanáticos de la comedia, quisieran aprender más de él y de su profesionalismo que lo ha llevado a presentar su show al Auditorio Nacional.

Sin embargo, en la plática con Daniel Sosa lo cuestionamos si en algún momento tiene pensado abrir una escuela de stand up de comedia para aquellos que deseen aprender de su forma de hacer comedia; sin embargo, éste aseguró que no esta entre sus planes.

“No abriría una escuela porque creo que las bases reales están en los libros de comedia, están en las películas de comedia, están en las series de comedia, más bien es un interés del comediante hacer la diferencia y crear su propio estilo, entonces tal cual una escuela de comedia, no sé si funcione”, reveló Daniel Sosa

Foto: Daniel Sosa

Finalmente, Daniel aseguró que aunque no pretende abrir una academia, sí está abierto a ayudar a todo aquel que se acerque a él para que lo asesore: “Yo soy fan de eso, si alguien se me acerca y me dice ‘oye como digo este chiste’, a esas personas me gusta extenderles la mano, porque al fin de cuentas las personas que buscan la ayuda es porque sí la quieren…”.

¿Cuándo ver a Daniel Sosa en el Auditorio Nacional?

Será el próximo martes 5 de septiembre cuando Daniel Sosa se presente con el show “Treinta”, en el Auditorio Nacional, de acuerdo con el standupero contará con participaciones especiales de grandes amigos como Sofía Niño de Rivera, Javier Ibarreche, entre otros más.

Foto: Daniel Sosa

La cita este 5 de septiembre es en punto de las 20:30 horas para disfrutar de lo que promete será uno de los mejores shows de Daniel Sosa.