Sandra Itzel denuncia abusos e infidelidades de Adrián Di Monte

Fue en el 2021 cuando Sandra Itzel, junto con su entonces pareja Adrián Di Monte anunciaron el fin de su relación luego de 10 años de matrimonio, sin embargo, a dos años de esto la guapísima vocalista de “La Sonora Dinamita” ha hecho fuertes declaraciones en contra de quien fue su esposo a través de redes sociales.

Sandra Itzel acusa a Adrián Di Monte de haberla maltratado psicológicamente y además de haberle sido infiel en múltiples ocasiones durante la década que duró su relación, todo esto salió a la luz luego de que el actor de origen cubano diera una entrevista en donde se refirió a ella como “la chava”, esto provocó su enojo e indignación pues asegura le restó importancia.

"Ahora soy "LA CHAVA"? La mujer que lo apoyó? Que lo hizo crecer? Que lo cuidó durante 10 años? Mereces cosas buenas después de abusar psicológicamente de mi durante 10 años? No se puede ser feliz sobre las lágrimas de los demás..."

Foto: IG @sandraitzel

Sandra Itzel rompió el silencio

Fue así como, Sandra Itzel decidió no callar más y exponer el maltrato y las pruebas de las infidelidades de las que fue víctima por parte de su aún esposo, pues la cantante asegura que aún no se han divorciado legalmente.

¿Sandra Itzel fue víctima de abuso psicológico?

La actriz y cantante reveló a través de sus redes sociales que si ha decidido romper el silencio a estas alturas es por que su ex pareja no respetó los acuerdos que en privado habían dicho.

Y es que la vocalista de La Sonora Dinamita reveló que aunque en público fingían ser una hermosa pareja, era muy distinto en privado pues aunque ella siempre lo atendió como su mujer, él simplemente se encargó de hacerle sentir que no valía, y la maltrataba psicológicamente.

Además de lo anterior, Sandra Itzel mostró unas series de capturas de pantalla en donde se puede observar como Adrián Di Monte junto con una de sus amantes hablan mal de la actriz y cantante llamándola "loca" o "ladilla" y hasta aseguraron que ella solo era el “green card” del cubano.

Foto: IG @sandraitzel

Mostró pruebas de sus infidelidades y como se burlaba él y sus amantes de ella

En otra captura de pantalla, Sandra Itzel le pide al cubano que no se victimice pues quien está recibiendo hate de seguidores es ella, cuando quien faltó al respeto a ella y a la relación fue él.

Sin embargo, además de las infidelidades, la hermosa actriz y cantante publicó unas capturas de pantalla de correos electrónicos en donde Adrián Di Monte la amedrentó y exigió que se disculpara con él para retomar su relación.

Foto: IG @sandraitzel

Hizo públicos correos en donde la insulta

¿Por qué no lo hizo público antes?

De acuerdo con la misma Sandra Itzel no quiso hablar antes de todos los abusos y maltratos psicológicos que vivió a lado de Adrián Gómez Rodríguez, nombre real del cubano es por que desea que al igual que ella, mujeres que están inmersas en una relación tóxica puedan salir a tiempo de la misma, además que asegura su ex pareja desde que se separaron no ha dejado de enviar indirectas en redes sociales, así como que hizo declaraciones públicas situación que habían dicho mantendrían en privado, pero éste no cumplió con el acuerdo.

"Lo hago porque ya no me voy a callar para cuidarlo y protegerlo como siempre lo hice y si el no tuvo respeto a nuestros acuerdos en privado y exponerme de esta manera tan cobarde, entonces yo voy a hablar lo que es la realidad... NINGUNA MUJER MERECE SER VIOLENTADA DE NINGUNA MANERA... Esta va POR MI y POR TODAS... NO ESTAMOS SOLAS". se lee en las historias de Sandra Itzel

Foto: IG @sandraitzel

Finalmente, Sandra Itzel dejó claro que aunque no está divorciada legalmente de Adrián Dimonte, está soltera y en trámites de disolver su matrimonio, así como que está lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida.

