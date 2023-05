En mini short y ombliguera, Sandra Itzel de la Sonora Dinamita impone estilo para el verano

La guapa vocalista de La Sonora Dinamita, Sandra Itzel cautivó a sus millones de fans en las redes sociales con un coqueto y juvenil atuendo. En sus cuentas de Instagram y Facebook, la cantante compartió una fotografía en las que se dejó ver luciendo un mini short de mezclilla con una ombliguera de estampado floral, look con el que impuso estilo para el verano y sus días de calor.

Sandra inició su carrera a los 4 años, con una participación en la telenovela "Mi pequeña traviesa", protagonizada por Michelle Vieth, y desde entonces se ha ido consolidando en el medio del espectáculo como una talentosa artista, que también ha ganado un lugar en las plataformas digitales por su belleza, que destaca con sus atuendos más chic, como los vestidos de lentejuelas que lleva a sus presentaciones con la agrupación.

Sandra Itzel se luce en coqueto mini short

La intérprete se unió a La Sonora Dinamita en el 2019, dando paso a una parte muy importante de su carrera musical. Antes de eso, en 2010 fue una de las participantes del reality de TV Azteca "La Academia Bicentenario". La también actriz, llamada "Barbie" por sus fanáticos, por su curvilínea silueta y rubia cabellera, también ha formado parte del elenco de programas de competencia.

Sandra se lució en un coqueto look. Foto: IG @sandraitzel

"Soundcheck (prueba de sinido) y un besito (FOTO) by: @danielaargain", escribió Sandra Itzel para acompañar una foto que publicó en las plataformas de Meta, en la que se le ve posando desde el escenario y mostrando un coqueto look, outfit con el que recibió casi 10 mil "me gusta" en Instagram y cientos de comentarios con frases como: "Que bella", "Siempre muy hermosa", "Mi muñeca que linda" y "Chulada de mujer".

La vocalista de la afamada agrupación deja ver en sus redes sociales que cuando se trata de looks coquetos para lucir increíble en el verano, ella es una de las artistas que impone estilo, pues sin duda confirma que es una amante de la moda y las tendencias, presumiendo una gran cantidad de diseños, como se observa en otras fotos donde ha posado con shorts cortos de mezclilla que resaltan su curvilínea silueta.

La guapa cantante enamora con sus looks mini. Foto: IG @sandraitzel

"El privilegio de amar", "Carita de ángel", "Gata salvaje", "Ángel rebelde", "Cielo rojo", "El Talismán", "Rosario", "Cosita linda" y "¿Quién mató a Patricia Soler?", son algunas de las telenovelas en las que Sandra Itzel, de 29 años, ha participado y ha enamorado con su belleza y talento, como sucede también en sus cuentas oficiales de redes en donde conquista a sus fans con sus mejores looks, mostrando también bañadores de dos piezas llenos de color.

SIGUE LEYENDO:

Sandra Itzel, de La Sonora Dinamita, muestra que los trajes de baño negros no son aburridos

Sandra Itzel: 3 coquetos shorts con los que la vocalista de la Sonora Dinamita enamora en primavera