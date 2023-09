Netflix tiene una película de culto tan perturbadora que Brad Pitt no quería que sus papás la vieran: TRÁILER

En Netflix habita una película con un nivel tan elevado de perturbación y escenas llenas de intensidad que incluso, uno de sus protagonistas temía que sus padres la vieran y pudiera herirsu sensibilidad. A pesar de este elevado nivel gráfico de violencia, lo cierto es que esta se convirtió en una de las películas más exitosas de todos los tiempos, por lo que ahora es considerada una cinta de culto.

Nos referimos a la cinta "El Club de la Pelea", o titulada "Fight Club" por su nombre en inglés; se trata de un filme dirigido por por David Fincher y publicado en 1999, mismo que narra una historia basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk y se ha convertido en un ícono del cine de los años 90.

Es una cinta con escenas de violencia explícita. Foto: imdb

¿De qué trata la película "El Club de la Pelea"?

"El Club de la Pelea" narra la historia de un hombre sin nombre (interpretado por Edward Norton) que sufre de insomnio y descontento existencial, sin embargo, su vida da un giro cuando conoce a un enigmático vendedor de jabón llamado Tyler Durden (personaje interpretado por Brad Pitt). Juntos, comienzan un club secreto donde los hombres se reúnen para liberar su frustración a través de peleas físicas. Este club evoluciona en una red subterránea anarquista llamada "Proyecto Mayhem", que se propone desafiar y desestabilizar la sociedad de consumo.

A medida que la película avanza, se revelan giros argumentales sorprendentes que exploran la dualidad de la naturaleza humana y la alienación en la sociedad moderna, en gran medida a través de la violencia, por lo que la trama se vuelve más compleja y psicológica, llevando a un clímax impactante que desafía las expectativas del espectador.

Brad Pitt es el líder del club de peleas clandestinas. Foto: IMDB

Brad Pitt no quería que sus papás vieran "Fight Club"

De acuerdo con el medio "Cinéfilos", Brad Pitt contó detrás de cámaras que no quería que sus padres viesen la película; pero no podía convencerlos de no hacerlo, esto especialmente debido a que hay escenas de violencia gráfica, por lo que él temía que pudieran sentirse perturbados, específicamente en una parte donde él quema a su compañero con ácido.

"El Club de la Pelea" ha alcanzado un estatus de culto debido a su narrativa oscura, su estilo visual distintivo y su exploración de temas existenciales y sociales, al tiempo que la película ha influido en generaciones de personas amantes del cine y ha generado discusiones profundas sobre la alienación, el consumismo y la identidad.

Ficha técnica

Director: David Fincher.

David Fincher. Reparto: La película cuenta con un elenco estelar que incluye a Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter en los papeles principales.

La película cuenta con un elenco estelar que incluye a Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter en los papeles principales. Guión: El guión fue adaptado por Jim Uhls a partir de la novela de Chuck Palahniuk.

El guión fue adaptado por Jim Uhls a partir de la novela de Chuck Palahniuk. Lanzamiento: La película se estrenó en 1999 y fue producida por 20th Century Fox.

