Aleida Núñez tiene nuevo novio, él es el galán que conquistó a la guapa actriz

La guapa actriz, Aleida Núñez se robó todas las miradas en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló sobre su actual relación sentimental y la vez que el famoso cantante, Luis Miguel, la invitó a salir, pero desafortunadamente lo tuvo que rechazar.

En una entrevista con el programa matutino "Venga La Alegría" la protagonista de telenovelas como "Corazón Guerrero", "Un refugio para el amor" y "Salomé" fue cuestionada sobre si se está dando una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con un millonario empresario.

La actriz rompió el silencio. Foto: Especial

¿Aleida Núñez tiene novio?

En plática con el matutino de TV Azteca, la también cantante sorprendió a todos al revelar que se dio una nueva oportunidad en el amor. Aseguró que actualmente está muy enamorada y contenta por su romance, incluso se dieron un apasionante beso frente a las cámaras.

"El amor siempre es importante en la vida, siempre hay que darse la oportunidad de ser feliz. En noviembre cumplimos 2 años", contó.

En otra parte de la entrevista la ex protagonista de "Aventurera" recordó que hace unos años fue pretendida por Luis Miguel, uno de los cantantes más exitosos en la actualidad. La actriz detalló que no aceptó salir con "El Sol de México" pues en ese momento tenía otro compromiso, pero no se cerró a que en un futuro se puedan volver a conocer.

"Fue hace algunos años, hubo una invitación a una fiesta en Acapulco. Soy respetuosa cuando tengo pareja", detalló.

¿Quiénes son las ex de Luis Miguel?

A sus 53 años, Luis Miguel es considerado uno de los cantantes más famosos en México y muchos otros países. Lejos de su carrera musical, "El Sol de México" ha protagonizado un sin fin de romances con bellas mujeres del mundo de la actuación y la música.

Algunos de los noviazgos más famosos fueron con Luz Elena González, Issabela Camil, Stephanie Salas (tuvo una hija), Aracely Arámbula (procreó a dos hijos) y recientemente salió a la luz su noviazgo con Ninel Conde. Actualmente Luis Miguel mantiene un noviazgo con Paloma Cuevas.

El cantante está en una gira internacional. Foto: Especial

