Luis Ángel “El Flaco” confiesa que su hija muerta se le ha manifestado

Uno de los momentos más tristes que vivió la escena grupera fue cuando se dio a conocer el fallecimiento de María Fernanda, hija adoptiva del cantante Luis Ángel “El Flaco”, la joven murió a mediados del mes de agosto a sus 21 años en la Playa Cerritos en Mazatlán, Sinaloa, cuando se metió al mar y ya no salió con vida.

Tras vivir ese terrible momento, ahora el exvocalista de Banda Los Recoditos, dio a conocer un extraño suceso por el que han pasado algunos de los integrantes de su familia, pues en una entrevista para el programa “Hoy” comentó que aparecieron mariposas de todos colores en donde descansan los restos de su hija y que fue justo el 13 de septiembre día en el que María Fernanda hubiera cumplido 22 años.

El intérprete de temas como “Mi último deseo” y “Hasta la miel amarga” comentó que algunos de sus seres queridos han dicho que experimentaron momentos con mariposas y que, aunque no saben con exactitud si se trata del espíritu de su hija, les da un poco de alegría y paz saber que puede ser alguna representación de ella.

“Hasta cierto punto sabemos que no es ella, pero pensamos que se nos manifiesta de esa forma”, comentó el grupero, para después describir más sobre su presunta representación: “A mí no me ha pasado, yo quiero ver una mariposa en mi mano, que se me pare, no sé cómo explicarlo”.