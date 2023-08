"El show debe continuar", fueron las palabras con las que Luis Ángel "El Flaco" se presentó ante una audiencia que lo hizo olvidarse del dolor por unas cuantas horas, pues lo llenaron de alegría tras la muerte de su hija, María Fernanda, quien perdió la vida en la Playa Cerritos en Mazatlán, Sinaloa. En su discurso el cantante también aprovechó para darle el último adiós a la joven y dedicarle una canción.

La frase con la que el exvocalista de la Banda los Recoditos es una de las más conocidas en el habla hispana y hace referencia a que pese al dolor, como es el caso del luto, la vida debe de continuar y en su caso en particular, una gira de conciertos por Estados Unidos que se negó a posponer para no fallarle a sus fieles admiradores que además de corear sus grandes éxitos, no lo han dejado solo. A través de redes sociales "El Flaco" compartió el video donde se le escucha dedicar unas palabras que tocaron el corazón de los presentes y de los internautas.

"Había escuchado esta frase, el show debe de continuar, pero no lo entendía porque no me había pasado algo tan grave como lo que me acaba de pasar, pero dije yo: 'mi gente no tiene la culpa, al contrario, son personas que me aman, que me quieren, que están conmigo'", dijo en medio de gritos de emoción de los asistentes.