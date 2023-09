La película que te impactará con su final, la dirigió el creador de “Mindhunter”, está en HBO Max

Si te gustan las películas de suspense, intriga y crímenes, seguro que has visto o al menos has oído hablar de "Seven", dirigida por David Fincher en 1995. Es un largometraje que te atrapa desde el principio hasta el final, con una atmósfera opresiva, unos personajes complejos y un asesino en serie que basa sus macabros asesinatos en los siete pecados capitales: gula, pereza, soberbia, avaricia, envidia, lujuria e ira. Si la quieres ver, está disponible en una de las plataformas de streaming más populares en México.

Es una de las mejores de su tipo. Foto: Seven.

"Seven" es un filme que no te dejará indiferente, que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y que te mantendrá en vilo hasta el último momento. Si aún no la has visto, te recomendamos que lo hagas cuanto antes. Y si ya la has visto, seguro que querrás volver a verla para descubrir todos los detalles escondidos que tiene.

Las actuaciones son perfectas. Foto: Seven.

¿De qué trata “Seven”, del creador de "MindHunter” ?

Cuenta la historia de dos detectives, el veterano Somerset (Morgan Freeman) y el novato Mills (Brad Pitt), que deben colaborar para resolver el caso antes de que el asesino complete su obra. Sin embargo, pronto se darán cuenta de que están ante un enemigo inteligente y meticuloso, que siempre va un paso por delante de ellos y que tiene un plan muy bien pensado. Kevin Spacey, que da vida al asesino John Doe.

No podrás con la escena final. Foto: Seven.

Se desarrolla en una ciudad sin nombre, pero que podría ser Nueva York, donde la lluvia, la suciedad, el ruido y la violencia son constantes. La fotografía, la música y el montaje contribuyen a crear una sensación de angustia y desesperación, que se refleja también en los protagonistas. Somerset es un hombre cansado y solitario, que está a punto de jubilarse y que ha perdido la fe en la humanidad. Mills es un joven idealista y ambicioso, que acaba de llegar a la ciudad con su esposa Tracy (Gwyneth Paltrow), y que cree poder hacer la diferencia.

Es la opción perfecta para ver este inicio de semana. Foto: Seven.

¿Dónde ver “Seven”, del creador de "MindHunter”

Sin duda, uno de los aspectos más destacados de "Seven" es su final, que ha pasado a la historia del cine como uno de los más impactantes y sorprendentes. Su desenlace es el resultado de la genialidad de David Fincher, que supo defender su visión frente a las presiones de los productores, que querían cambiarlo por uno más convencional. En la actualidad puedes verlo en HBO Max.

¿La verás? Foto: HBO Max.

La escena final fue rodada con muy poca luz y con una cámara subjetiva, lo que aumenta la tensión y el realismo. Además, el final de "Seven" tiene una carga simbólica muy fuerte, ya que representa la culminación del plan del asesino y el triunfo del mal sobre el bien, ¿le darás una oportunidad?

