Contén la respiración antes de ver cómo luce el niño de ‘El Resplandor’ a sus 50 años de edad

La película ‘El Resplandor’ es una de las grandes obras de la industria cinematográfica en el género del terror. El filme fue estrenado en 1980 y fue producido y dirigido por Stanley Kubrick, pero además contó con las actuaciones de Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd y Scatman Crothers.

Danny Lloyd en El Resplandor. Fuente Twitter @ShowmundialShow

‘El Resplandor’ se transformó en un rotundo éxito en taquilla ya que el presupuesto para su ejecución fue de 19 millones de dólares y en los cines logró recaudar más de 44 millones. Además la película hasta el día de hoy es una referencia del género y en algunas plataformas de streaming se la puede encontrar.

Así luce el niño de ‘El Resplandor’

Los protagonistas de esta perturbadora historia siempre han sido recordados por los personajes interpretados, algo que también da cuenta de cómo influyó ‘El Resplandor’ en la vida de las grandes audiencias. Entre esos actores, uno de los que siempre viene a la memoria es Danny Lloyd, el encargado de ponerse en la piel del hijo de Jack Torrance y Wendy en la trama.

Danny Lloyd actualmente tiene 50 años de edad y tras su paso por ‘El Resplandor’ no tuvo grandes proyectos dentro de la industria. El actor fue parte de ‘The Howling’ y ‘Will: The Autobiography of G. Gordon Liddy’. Luego, decidió retirarse del rubro y su vida transcurrió como un granjero.

Danny Lloyd. Fuente Twitter @ShowmundialShow

Finalmente, Danny Lloyd estudió y se graduó como profesor de Biología, a lo que se ha dedicado desde entonces. Sin embargo, a pesar de que su fisonomía actual, lógicamente, es muy distinta a como la conocimos en ‘El Resplandor’, su nombre es recordado por interpretar al pequeño protagonista de esta película que merece la pena ser vista aunque sea una vez.

