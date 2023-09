Rocío Sánchez Azuara y Maribel Guardia, este dolor une a las dos hermosas mujeres

Bien dicen que uno de los dolores que un ser humano jamás debería de experimentar es el de ver morir a un hijo, sin embargo, desafortunadamente muchas personas lo han sentido, algunos no logran sobreponerse a esa prueba tan difícil que la vida les presenta, y otros más con mucho trabajo y ayuda de profesionales logran salir adelante.

Tal es el caso de dos de las mujeres de la farándula de nuestro país más bellas y talentosas, nos referimos a Rocío Sánchez Azuara y a Maribel Guardia, y es que ambas mujeres han vivido la muerte de sus hijos, la primera fue en 2019 a causa de una fuerte enfermedad, mientras que la costarricense inesperadamente le dio el último adiós a su hijo Julián este 2023.

Tanto Rocío Sanchez Azuara como Maribel Guardia han sabido salir adelante del dolor más fuerte que han vivido a lo largo de su vida, pues ambas mujeres son ejemplo de fortaleza ya que tras las muertes de sus hijos, solo se tomaron unos días para tranquilizarse y luego siguieron con su vida laboral.

Foto: IG @rocio_sazuara

En palabras de Maribel Guardia, asegura que el duelo lo llevará toda la vida, y eso no significa vestir de negro, pues la ausencia de su hijo es algo con lo que debe aprender a vivir el resto de su vida, sin embargo, debe salir adelante pues así lo hubiera querido su hijo Julián.

“Hay que levantarse y un día me verán en bikini, otro día modelando fajas y yo voy a continuar con mi vida (risas), una cosa es vestirse de luto que es vestirse de negro y otra cosa es el duelo, el duelo lo llevas por siempre, lo traigo en mi alma”, dijo Maribel Guardia

Fue el 23 de septiembre de 2019 que la hija de exitosa conductora de talk-shows, perdió la batalla contra el lupus, Rocío Sánchez Azuara reveló que su hija Daniela ya estaba muy cansada pues estuvo luchando durante 20 años contra la enfermedad, la conductora contó que la joven le dijo en algún momento que iba a "tirar la toalla".

Foto: IG @rocio_sazuara

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante que Rocío Sánchez Azuara dijo que tan solo unos meses antes de la muerte de la joven, la salud de ésta comenzó a deteriorar y que incluso le dio un pre-infarto y ya en el hospital murió por casi 4 minutos pero los médicos pudieron revivirla, sin embargo, luego de esto sus órganos quedaron mal.

“… Llegando a urgencias le dio el infarto, se murió 3 minutos 58 segundos, la pudieron revivir, pero ya no quedó bien. Tuvo deterioro del riñón, le ataca la bacteria, tenía dos válvulas mal y ya no salió del hospital”, contó Rocío Sánchez Azuara

De acuerdo con Rocío Sánchez Azuara, Daniela sufrió mucho, por lo que aunque ahora le duele mucho la ausencia de su hija sabe que ya no está sufriendo nada de lo que vivió; a tan solo unos meses de la muerte de su pequeña la conductora compartió que ella se le ha manifestado en forma de colibrí.

“Tengo un bebedero de colibríes, y ella me decía 'ojo eh, que cuando yo me vaya, si me voy, voy a venir'. Entonces siempre iban dos, y a partir de que ella se fue van tres. Entonces yo ya sé cuándo ella llega, siempre es a la misma hora que yo estoy desayunando".contó la conductora