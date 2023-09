Selena Gomez lo vuelve hacer: impone estilo con espectacular conjunto "rosa Barbie"

Selena Gomez es una artista multifacética que oscila sin esfuerzo entre la música y la actuación, sin embargo, también se ha vuelto un ícono de las redes sociales, principalmente en Instagram, donde recientemente sorprendió a sus fans con un conjunto “rosa Barbie”, el cual usó para una la conferencia de Universal Music Group y Thrive Global y fascinó a sus fans.

Siempre derrocha estilo. Foto: @selenagomez / Instagram.

La estrella del pop no se detuvo en la vestimenta. En su conversación con Arianna Huffington y Sir Lucian Grainge, abordó temas tan cruciales como la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento. Manifestó sus preocupaciones acerca de cómo la tecnología podría afectar la autenticidad de la creación artística. En sus palabras, el pánico se cierne sobre la idea de que las máquinas puedan llegar a sustituir la singularidad y emotividad del arte humano.

¿Cómo está Selena Gomez en INSTAGRAM?

En la foto que subió a su cuenta de Instagram (@selenagomez) dejó ver su atuendo, creado por el diseñador Giuseppe Di Morabito; es un conjunto de lana con matices "rosa Barbie" que no fue solo una declaración de moda, sino un manifiesto de feminidad y poder. Las prendas en las que consistió fueron: un corsé con un blazer oversized Selena creó un look equilibrado entre elegancia y audacia. Tampoco pasaron desapercibidas las joyas de Tiffany que brillaban con un glamour discreto.

Dejo a todos con la boca abierta. Foto: @selenagomez / Instagram.

Además de su cautivadora apariencia, Selena Gomez también compartió reflexiones profundas sobre su estatus de celebridad. A pesar de ser una de las personas más seguidas en redes sociales, reconoció que "los números son solo números". Con una humildad conmovedora, enfatizó la responsabilidad que siente hacia su audiencia y la importancia de mantener conversaciones significativas con ellos.

Siempre deslumbra. Foto: @selenagomez / Instagram.

¿Cuántos años tiene Selena Gomez?

Selena, de 31 años, recientemente publicó "Single Soon", luego de haber pasado dos años sin lanzar ningún sencillo. Sin embargo, las especulaciones no han faltado, sus fans creen que puede estar dedicara para "The Weeknd", quien fue su pareja durante unos meses en 2017. Aunque no todo ha sido bueno para ella, ya que padece de Lupus y se ha enfrentado a trastornos de ansiedad y depresión debido a los tratamientos que ha tenido que someterse. Por si fuera poco, en el 2020 fue diagnosticada con trastorno bipolar.

Aunque es muy exitosa, no todo ha sido sencillo para ella. Foto: @selenagomez / Instagram.

