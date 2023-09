Selena Gomez paraliza Instagram con atrevida selfie y un top escotado

La cantante y actriz Selena Gomez ha vuelto a capturar la atención de sus seguidores con una deslumbrante selfie que dejó a más de uno boquiabierto. Con un audaz corsé morado, Selena dio cuenta de su sofisticado gusto en sus historias de Instagram, en las que ha estado muy activa últimamente y la estrella de la música y la actuación ha transformado las redes sociales en una pasarela virtual.

Tiene muy buen gusto al vestir. Foto: @selenagomez / Instagram.

Selena Gomez no solo continúa dejándonos sin palabras con su audaz estilo y su carácter genuino. No todo ha sido fácil para ella, padece de Lupus y se ha enfrentado a trastornos de ansiedad y depresión debido a los tratamientos que ha tenido que someterse. Por si fuera poco, en el 2020 fue diagnosticada con trastorno bipolar.

¿Cómo está Selena Gomez en Instagram?

En la foto que subió a su cuenta de Instagram (@selenagomez) la mostró posando con un top color púrpura con una cara maquillada impecablemente mientras disfrutaba de lo que parecía ser una noche de fiesta. Completó su atuendo con su pelo suelto y partido por la mitad, además de llevar joyería dorada.

Seguramente le llovieron halagos. Foto: @selenagomez / Instagram.

Hace poco también subió un par de fotografías con Taylor Swift, quien es su mejor amiga, y a quien ha estado acompañando en el “Eras Tour”. Ambas mujeres aparecen sin maquillaje y relajadas en lo que parece ser un restaurante cerca de la finca de Rhode Island de la cantante de “Lavender Haze”.

Son muy buenas amigas. Foto: @selenagomez / Instagram.

¿Cuál es la nueva canción de Selena Gomez?

Selena, de 31 años, recientemente publicó "Single Soon", luego de haber pasado dos años sin lanzar ningún sencillo. Sin embargo, algo raro pasó, puesto que la canción desapareció de todas las plataformas digitales por un tiempo, pero ya se puede escuchar en todos lados. Las especulaciones no han faltado, sus fans creen que puede estar dedicara para "The Weeknd", quien fue su pareja durante unos meses en 2017.

Siempre destaca. Foto: @selenagomez / Instagram.

SIGUE LEYENDO...

Ro Woon deja el grupo SF9: superestrella de K-pop anuncia su retiro por poderosa razón

¡Te sorprenderás! Mira lo que sucede cuando buscas Taylor Swift en Google ¿Ya lo intentaste?