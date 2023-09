Georgina Rodríguez impone moda con el minivestido más chic de la temporada

Georgina Rodríguez no deja de sorprendernos a todos sus fans en el mundo. La vida de la empresaria repleta de lujos como su enorme colección de zapatos y bolsos o los increíbles viajes que hace en su jet privado nos dejan boquiabiertas. Tras acercarnos a su día a día en su 'reality' titulado 'Soy Georgina' ahora aparecerá en el próximo 'videoclip' de Sebastián Yatra.

Instagram es el lugar donde la esposa de Cristiano Ronaldo muestra su día si es que no quieres esperar ver la nueva temporada de “Soy Georgina”. En la red social de la camarita se la puede ver en todas las facetas habidas y por haber pues ella no solo es empresaria sino influencer y por supuesto, madre.

Georgina Rodríguez. Fuente: Instagram @georginagio

En minivestido blanco, Georgina Rodríguez enamora a todos en Instagram

Georgina Rodríguez se encuentra disfrutando los últimos días de este verano y por eso no puede el tiempo y se va a las playas más lujosas. En varios post de las redes sociales se la puede observar como este calorcito le ha dado un color increíble en la piel y por eso es necesario que el color blanco comience a salir más seguido en los look.

Ahora en su Instagram, mostró que se subió al jet privado de la familia y se fue con todos sus hijos al mar. Pero lo que realmente llamo la atención a sus 51 millones de seguidores, es que la esposa de Cristiano Ronaldo aparece con un minivestido donde se puede observar con detenimiento cada rincón de su cuerpo.

Georgina Rodríguez. Fuente: Instagram @georginagio

Georgina Rodríguez nunca deja todo al azar y que vea lo que el público quiere. Es por eso que si la empresaria decidió ponerse ese vestido blanco es porque en pocos días será toda una tendencia en Europa. Si no sabes que utilizar en la llegada de este otoño, no pierdas más tiempo y corre en búsqueda de los look bien claritos.

