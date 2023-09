El oscuro secreto de María Félix, durante el rodaje de una película comió carne humana, así lo confesó

María Félix, apodada "La Doña", es una figura inolvidable del cine mexicano y la cultura popular. Su talento y belleza la catapultaron a la fama, pero también estuvo rodeada de controversias y acciones que aún hoy sorprenden al público. Uno de estos episodios, que ha generado un sinfín de especulaciones, es su confesión sobre haber comido carne proveniente de una persona, durante un viaje a Marruecos.

Es de las actrices mexicanas más conocidas de la historia. Foto:

@mariafelixofficial / Instagram.

La actriz, durante una entrevista con el periodista Ricardo Rocha, reveló que en un viaje a Marruecos junto a su hijo Enrique, tuvo una experiencia culinaria que jamás olvidaría. Invitada por un "moro notable" a una cena en la ciudad de Chaouen, María Félix y su hijo Enrique Álvarez Félix degustaron un platillo que les resultó peculiar. Describió la carne como "dulzona" y "extraña", pero agradable al paladar.

Su historia desató muchas especulaciones. Foto: María Félix Vlogs / YouTube.

¿Cómo es que María Félix cometió ese acto?

"Kike y yo comimos carne humana en un lugar en Marruecos que se llama Chauen. Estábamos filmando 'La Corona Negra' y nos invitó a cenar uno de esos moros notables y a este tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no sabía, y nos dio a comer…", comentó durante la entrevista.

Se mostró muy sorprendida. Foto: María Félix Vlogs / YouTube.

La anécdota se convirtió en un tema de debate y especulación, pues se llegó hasta decir que ese era el secreto de su éxito y belleza. Pero en esa misma conversación, María Féliz aclaró que no sabía lo que comía: "antropófaga, pero no voluntariamente”. Rocha la cuestionó si supo si era de hombre o mujer, pero ella refirió que no quiso preguntar

"No quise preguntar, no llegué hasta allá, era carne humana, eso me lo dijo 'Kike', pero él ya había ido a reponer el estómago como dos veces y no pasó nada; a digerir la carne, pero yo no lo sabía, si lo hubiera sabido tú crees que me hubiera metido a comer esas porquerías”, sentenció.

¿Quién fue María Félix?

María Félix fue una de las actrices más famosas e influyentes de la época de oro del cine mexicano. Su belleza, su personalidad y su talento la llevaron a protagonizar 47 películas, tanto en México como en otros países de Europa y América Latina. Nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, y desde joven mostró su carácter fuerte y decidido. Además de actriz, fue un símbolo de estilo. Murió el 8 de abril de 2002, el mismo día de su cumpleaños número 88, dejando un legado imborrable en la cultura mexicana y mundial.

SIGUE LEYENDO

Así se vería Pedro Infante si fuera un personaje de anime, según la Inteligencia Artificial

Así se vería “Cantinflas”si fuera un personaje de anime, según la Inteligencia Artificial