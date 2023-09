¡Adiós, verano!, Dua Lipa paraliza la red en delicado microbikini con el que recupera el estilo boho chic

Nos encontramos en la recta final del verano, pues con el mes de septiembre recién iniciado sólo quedan unas cuantas semanas para disfrutar del calor y de los contados días de descanso en climas tropicales antes de darle paso al otoño, pero si hay alquien que se robó todas las miradas por fusionar estas dos temporadas fue Dua Lipa. La cantante aprovechó el fin de semana para derrochar glamur desde la alberca con un microbikini de infarto.

Durante el verano la intérprete de "One Kiss" no ha dejado de presumir el mejor estilo con los looks más vanguardistas que incluyen desde minivestidos y faldas cortas para mantenerse fresca durante los meses más calurosos del año, hasta los trajes de baño con los que se roba todas las miradas. Y tal y como adelantábamos, este fin de semana no fue la excepción ya que apostó por un microbikini con el que también dejó ver cuáles serán las tendencias de moda y estilo que reinarán a lo largo del otoño, en especial al recuperar lo boho chic.

La también actriz y modelo paralizó la red con su look. (Foto: IG @dualipa)

FOTOS: Dua Lipa presume la figura en el microbikini más trendy del verano

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante y modelo compartió una serie de fotos en las que dejó ver lo mucho que disfruta del fin de semana y una escapada a la alberca fue indispensable tanto para relajarse como para tomar el sol y conseguir ese bronceado que sólo se logra durante la época más calurosa del año. Para ello no dudó en llevar un acertado traje de baño del que merece a pena hablar.

De acuerdo con la también actriz de Barbie, lo ideal es apostar por un microbikini que permita llevar el bronceado de la forma más uniforme y contrario a lo que le hemos visto en los últimos meses con los diseños más coloridos, en esta ocasión llevó tonos más claros y con los que se adelantó al otoño. Además, la famosa de 28 años también demostró que el estilo boho chic será el que reine lo que resta del 2023 y que incluso se puede llevar lo que queda del verano.

Cabe destacar que el bañador de dos piezas con el que Dua Lipa cautivó este sábado destaca por un tono verdoso, pero también por un delicado estampado de cachemira con el que se confirma que lo boho siempre será el must have del otoño y la tendencia que se puede llevar sin importar la edad. ¿Le robarías el look?

Desde la alberca, así conquistó el verano. (Foto: IG @dualipa)

Aunque la foto anterior de Dua Lipa en bikini fue la que más sensación causó entre sus más de 88 millones de seguidores de Instagram, en una segunda imagen se le ve apostando por una combinación inesperada pero igual de chic con un bañador de top rojo y un panty marrón con el que llevó la discreción al máximo nivel. Por si fuera poco, demostró que los trajes de baño siempre se pueden llevar debajo de los outfits más glamurosos o los más desenfadados.

En su caso, dejó en claro que los pantalones holgados de denim y con tiro bajo, además de hoddies o playeras oversize siempre son la combinación perfecta para esconder el traje de baño más icónico y con el cual decirle adiós al verano.