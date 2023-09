Netflix: conoce la nueva película romántica que ya es la más vista en el mundo a días de su estreno

Actualizando su catálogo de películas para el mes de septiembre, un reciente ingreso en Netflix ya se volvió una tendencia mundial. Bajo el formato de la comedia romántica, el film rápidamente escaló posiciones y ya es una de las cintas más vistas en toda la plataforma del gigante por streaming.

Apenas se estrenó el viernes 15 de septiembre en Netflix México, pero la película fue tendencia el pasado fin de semana y ya se posicionó como una de las más vistas. Su trascendencia no solo es en territorio mexicano, pues el film conquistó también a los amantes del cine en Estados Unidos y España.

Los usuarios tienen una nueva preferida película romántica. | Créditos: @NetflixLAT.

Acaparando los primeros lugares del próximo ránking global de Netflix, con total seguridad la comedia romántica se posicionará como la número uno en el mundo. Y es que su historia es la fórmula ideal para que los enamorados sigan creyendo en las casualidades del corazón.

Netflix: "La probabilidad estadística del amor a primera vista"

Protagonizada por dos de los actores más destacados del momento, como son Ben Hardy y Haley Lu Richardson, la trama es una historia que llega gracias al popular libro romántico escrito por Jennifer E. Smith, que fue publicado en el 2011 bajo el título "The Statistical Probability of Love at First Sight".

Llegó a Netflix "La probabilidad estadística del amor a primera vista". | Créditos: @NetflixLAT.

A lo largo de su 1 hora y 31 minutos, "La probabilidad estadística del amor a primera vista" nos narra la historia de dos desconocidos que coinciden en un vuelo a Londres, pero que tienen que separarse por un giro del destino. De ahí en más el reto es volverse a ver pues para el amor verdadero nada es imposible.

Sigue leyendo

Estrenos de Netflix: conoce el documental sobre crímenes más visto en el mundo

Netflix: conoce el drama que fue nominado al Óscar y que tiene como protagonistas a Liam Nesson y James Franco