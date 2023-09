El microbikini rojo fuego con el que Irma Miranda reventó la tendencia del verano 2023

Al hablar de moda es imposible dejar de mencionar a Irma Miranda, quien posee una impactante belleza y personalidad alegre que refleja en cada uno de sus atuendos. La modelo tiene un estilo único que la ha convertido en referente a través de redes sociales, donde fanáticos siguen de cerca cada uno de sus looks dispuestos a replicarlos y el verano no fue la excepción, pues lució trajes de baño elegantes y llenos de color.

Antes de su triunfo en “MasterChef Celebrity”, la exreina de belleza disfrutó de unas merecidas vacaciones en paradisiacos destinos donde presumió su envidiable figura con trajes de baño que la sumaron a lo mejor de las tendencias. Aunque los tonos vibrantes son parte de sus looks y reflejan más de su personalidad, hay algunos básicos que aportan la sofisticación y sensualidad que tanto la caracteriza.

Irma Miranda derrocha elegancia con bikini rojo. Foto: IG @irmamirandav

Tal y como ocurrió con el traje de baño rojo con un diseño tipo lencería que brinda mayor soporte en el sostén, ideal para quienes disfrutan de hacer actividades acuáticas como Irma Miranda. Lo complementó con un bikini confeccionado en triángulo con efecto fruncido, una de las tendencias más fuertes este verano y con lentes oscuros en tonos café que son ya un imperdible de cada temporada.

Irma Miranda luce los trajes de baño más favorecedores

Además de aquellos looks con colores llamativos, Irma Miranda también derrochó belleza con algunos conjuntos que resultan favorecedores y no pasan de moda por lo que es posible lucirlos cada temporada. Este es el caso del tono negro, que para muchos suele ser apagado pero también es sinónimo de sofisticación sin importar el atuendo en el que se use.

Bikini strapless, ideal para un bronceado perfecto. Foto: IG @irmamirandav

La modelo lo llevó a otro nivel con un conjunto que tiene un diseño clásico en el bikini con cintas anchas, aunque la estrella fue el sostén con escote strapless que es favorecedor a cualquier edad y tipo de cuerpo. Además, su diseño es ideal para evitar las líneas del bronceado en los hombros y el cuello dando como resultado un destello uniforme. Lo complementó con lentes oscuros y un peinado recogido que aporta mayor elegancia.

El blanco es un básico de cualquier guardarropa ya que se puede repetir con éxito cada temporada y así lo demostró la modelo con un conjunto de doble cinta en la cintura y el top en el que lució un escote profundo en “V”. Además, el bikini tiene tiras anchas que brinda mayor comodidad y elegancia, una vez más lo combinó con lentes oscuros y un peinado recogido.

Bikini blanco, perfecto para repetir cada verano. Foto @irmamirandav

