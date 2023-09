Entre lágrimas, Maryfer Centeno pide oraciones por la vida de un ser querido

Durante las últimas horas el nombre Maryfer Centeno ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales, sin embargo, en esta ocasión no llamó la atención por sus famosos análisis de expresiones corporales o por sus encontronazos con otras celebridades de la farándula sino que en esta ocasión la también influencer difundió un video en el que, entre lágrimas, confesó estar pasando por uno de los momentos más complicados de su vida y hasta pidió oraciones para un ser querido que se está debatiendo entre la vida y la muerte.

Fue a través de su perfil oficial de TikTok donde “la grafóloga más famosa de México” difundió el video en cuestión, en el cual, señaló que se encuentra devastada y no titubeó al asegurar que es el momento de su vida que más triste se ha sentido y esto se debe a que su perrito Yorkie se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte, por lo que le pidió a sus fans que hicieran oración por él, además, explicó que es esta situación la que la ha mantenido alejada de las redes sociales durante los últimos días.

“Hola, creo que este es el mensaje más difícil que he hecho en toda mi vida, en los últimos días no he subido casi nada, realmente no sé por qué estoy haciendo esto, nada más quiero pedirles una oración, quiero pedirles que estén conmigo, yo siempre he sido transparente, me he mostrado y ahora mismo estoy muy preocupada, es la vez que más triste he estado en toda mi vida, Yorkie llegó hace ocho años cuando nos casamos y transformó todo, lo hizo más bonito, lo hizo de colores, nos ha hecho reír, ha sido lo mejor que nos ha pasado en la vida y hace una semana hizo un coraje y nos pareció normal, pero ahora con los estudios parece ser algo más grave”, señaló Maryfer Centeno en su video en el que por momentos se quebraba.

Cabe señalar que, Maryfer Centeno no detalló en su video cuál es la enfermedad que tiene su perrito, sin embargo, refirió que está siendo atendido por profesionales y detalló que dentro de lo que cabe, “no la está pasando tan mal”, no obstante, refirió que las próximas 48 horas serán vitales para ver si responde al tratamiento y en caso de que esto no funcione “tendrá que tomar decisiones”, lo cual, el solo hecho de pensarlo, la pone muy mal.

Maryfer Centeno aseguró que Yorkie es una elemento más que importante en su familia. Foto: IG: maryfer_centeno

Como era de esperarse, el video de Maryfer Centeno tuvo una gran repercusión en redes sociales y miles de internautas le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad a la famosa grafóloga, quien en otro post se encargó de agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido, además, pidió comprensión por no poder estar subiendo contenido a sus redes sociales pues reiteró que este es, sin lugar a dudas, el momento más complicado que ha atravesado en toda su vida.

