Aracely Arámbula confiesa que Michelle Salas no la ha invitado a su boda

"No hemos recibido invitación para los conciertos ni para nada", estas fueron las recientes declaraciones que Aracely Arámbula ha lanzado en una reciente conversación que tuvo con diversos medios de comunicación, en donde ha dejado en claro la molestia que tiene con el padre de sus hijos: Luis Miguel.

Recordemos que fue a inicios de este 2023 que el cantante conocido como "El Sol" anunció que haría una gira mundial, algo que sin duda llamó la atención de millones de sus fans alrededor del mundo, esto debido a que Luis Miguel es considerado uno de los máximos ídolos de la historia en lo que respecta a la música en español, sin embargo, el que sea un gran artista no es sinónimo de que sea un gran padre, esto aseguró la actriz que fue esposa de Luismi desde 2005 hasta 2009.

Aracely y Luis Miguel estuvieron casados cuatro años. Foto: Archivo

"No solamente el hecho de ser un ídolo quiere decir que no se pueda ser un buen papá, vean a Alejandro Fernández, con sus hijos y nietos en el escenario, Chayanne, gente que me ha atendido a mí y a mis hijos, que incluso mis hijos le tienen cariño a ellos (...) Cómo es posible, tienen un papá que es un ídolo y que bueno, mis hijos siempre les digo que admiren a su papá que es un gran artista, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos", reveló la artista escénica.