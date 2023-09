Salma Hayek presume su talento para cantar al ritmo de "Paloma negra" de Chavela Vargas | VIDEO

Este fin de emana México se vistió de manteles largos con sus festejos por el aniversario de Independencia; sin embargo, muchas personas que viven en en extranjero también se unieron a la celebración, en especial si se trata del nombre de algunas celebridades que nacieron en territorio azteca, pero que ahora triunfan en distintos lugares del mundo. Una de ellas es Salma Hayek, quien desde hace añosconquista Hollywood con su talento actoral.

Sin embargo, el que Salma Hayek no resida en en país no la aleja de sus raíces, tal y como lo ha demostrado en más de una ocasión al siempre llevar un palo santo para limpiar las malas energías o al darle un "rinconcito mexicano" a su mansión, pues hasta las ofrendas con motivo del Día de los Muertos tienen espacio para la actriz mexicana. Ante ello, no resulta sorpresa que durante uno de los festejos más emblemáticos de su país haya compartido cómo lo vive.

Salma Hayek sorprendió a sus fans cantando. (Foto: IG @salmahayek)

VIDEO: Salma Hayek presume noche mexicana y presume su talento para cantar

En medio de los festejos patrios, la mamá de Valentina Paloma compartió una nueva publicación desde su cuenta oficial de Instagram que rápidamente acaparó la atención de sus fans, pues presumió cómo vive las noches mexicanas, en donde la música y el folklore se hacen presentes hasta en los pequeños detalles como es el caso de la decoración. "Feliz Dia de la Independencia! #VivaMexico!", fue el mensaje que compartió la famosa de 57 años.

La publicación que ya acumula más de 200 mil me gustas y cientos de comentarios muestra lo apasionada que es la también empresaria, ya que en más de una ocasión se ha robado toda la atención junto a los tríos musicales para demostrar su talento y lo mucho que ama a su cultura. Asimismo, dejó ver algunos atardeceres en carreteras que muestran lo megadiverso que es México.

Así interpretó "Paloma negra". (Foto: IG @salmahayek)

Pero también compartió dos videos en los que Salma Hayek canta a todo pulmón algunas de las canciones más emblemáticas como "Historia de un amor" de Luis Miguel o "Paloma negra" de Chavela Vargas en medio de un restaurante de Cabo San Lucas decorado completamente con toques mexicanos como rebozos y colores llamativos. Como era de esperarse, los halagos para la actriz no se hicieron esperar, además que sus fans le agradecieron por no olvidarse de sus raíces.

"Viva México", "así se lleva México en la piel", "que bonito es lo bonito. Viva Mexico y la mexicana más de MEXICO", "mi chica mexicana favorita", "amo cuando cantas, le pones un sentimiento que uffff… sube otra dónde cantes tú solita con Mariachi…" y "cuando se está tan lejos, se canta con mejor sentimiento “Veracruz”. Algún día hasta tus playas lejanas, tendré que volver" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.