En bikini rosa pastel, Renata Notni enamora en Instagram con el look veraniego más trendy

¡Las altas temperaturas aún no llegan a su fin!, y para disfrutar los pocos días que restan del verano no hay mejor pretexto que darse una escapada a la playa para conseguir el bronceado perfecto y aprovechar para descansar al máximo; sin embargo, esto no es lo único que se puede hacer y eso nos lo han demostrado las famosas. Pues con motivo del fin de semana y de la temporada no han dudado en irse de vacaciones y lucirse como todas unas divas.

Aunque existen muchas famosas que han presumido sus looks veraniegos desde la playa, este domingo fue Renata Notni quien se robó todas las miradas al posar en un delicado bikini rosa con el que se convirtió en la más trendy de la temporada. Por supuesto, los halagos no se hicieron esperar a quien desde hace ya un tiempo es considerada como uno de los máximos referentes de moda y estilo para las mujeres jóvenes.

¿Seguirías los consejos de moda de Renata Notni? (Foto: IG @rennotni)

FOTO: Renata Notni se luce en bikini rosa pastel, color que resalta el bronceado

A través de sus historias de Instagram, la actriz y novia de Diego Boneta compartió una nueva foto con la que causó furor y enamoró a sus más de 5.1 millones de seguidores en la plataforma. ¿La razón?, que se dejó ver al natural y sin una gota de maquillaje para confirmar que es una de las más bellas del mundo de la farándula. Asimismo, presumió un estilo delicado, femenino y con el que se sumó al Barbiecore al llevar un delicado color rosa pastel.

Para la ocasión, Renata Notni posó desde el camastro y con una imagen desenfadada y relajada, además de que el cabello mojado la ayudó a sumarse a las tendencias más chic del momento. En combinación con todo lo anterior, la también modelo llevó un bikini rosa pastel extra elegante y que es magnífico para resaltar la figura y además presumir un bronceado preciso.

De acuerdo con la famosa de 28 años, lo clásico nunca pasará de moda y es lo que hay que llevar en un look veraniego, es por ello que la confección de su traje de baño mantiene ese estilo tradicional en forma triangular, al menos en el top para llevar la elegancia al máximo nivel al mismo tiempo que un escote en "V" le da un toque divertido y sexy al cuerpo entero. Por otro lado, las copas drapeadas y los tirantes extra delgados son la apuesta más delicada para mujeres jóvenes.

Renata Notni se robó todas las miradas con este look. (Foto: IG @rennotni)

Aunque en esta ocasión Renata Notni no dejó ver la parte inferior de su bikini, no es difícil adivinar que se sumó a la tendencia de las prendas extra pequeñas en los bañadores, pues su abdomen quedó completamente al descubierto para así resaltar los resultados de sus intensas rutinas de ejercicio.

Para culminar su lección de moda, la actriz de "La venganza de las Juanas" apostó por fusionar lo relajado con lo glamuroso con una gorra y accesorios que le dan un toque muy brillante a su imagen como es el caso de lentes de sol, aretes dorados e incluso algunas pulseras que elevan el atuendo playero. ¿Seguirías su cátedra de estilo?