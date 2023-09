Jessica Esotérica reaparece en redes tras rumores sobre su muerte, esto fue lo que dijo

El pasado lunes 11 de septiembre la industria del espectáculo se conmocionó debido a que se reportó la muerte de la famosa vidente, Jessica Esotérica, quien supuestamente había fallecido a causa de un infarto durante una cirugía estética, no obstante, dicha información fue desmentida por su agencia de relaciones públicas al día siguiente y ahora la reconocida vidente reapareció en redes para mostrar que se encuentra bien y expresar su indignación ante estos desafortunados hechos que preocuparon a todos sus fans.

Las versiones sobre la supuesta muerte de Jessica Esotérica comenzaron a circular en plataformas digitales desde la tarde del pasado lunes 11 de septiembre en grupos de seguidores de la también locutora y horas más tarde en los perfiles oficiales de Instagram y TikTok de la pitonisa se emitió un comunicado en el que “se confirmaba” que había perdido la vida por un infarto durante una cirugía estética, por lo que dicha información se dio como un hecho al haber sido emitida por un canal oficial.

Jessica Esotérica sí estuvo hospitalizada pero ya está fuera de peligro y se encuentra saludable. Foto: FB: Francisco Gastelum 69.9 FM

Como era de esperarse, la noticia del supuesto fallecimiento de Jessica Esotérica conmocionó a la industria del espectáculo y tuvieron que pasar más de 12 horas para dicha información fuera desmentida por su agencia de relaciones públicas, MediaConceptPR, quienes en un comunicado señalaron que la pitonisa se encontraba en recuperación tras haberse sometido a una cirugía en Miami, Florida, no obstante, detallaron que se encontraba bien y fuera de peligro, además, dieron a conocer que las redes sociales de la también imitadora habían sido hackeadas, no obstante, recibieron severas críticas por haber dejado pasar tanto tiempo para aclarar la situación.

Jessica Esotérica reaparece en redes sociales

Fue el miércoles 13 de septiembre cuando Jessica Esotérica reapareció en redes sociales y lo primero que hizo fue confirmar que se encuentra en buen estado de salud, aunque muy adolorida por el proceso estético al que se sometió, además, mencionó que ya pudo recuperar sus redes sociales y agradeció las muestras de cariño de sus fans, no obstante, lamentó el rumor sobre su muerte y detalló que no tiene idea de quién esté detrás de estas versiones y ni el objetivo de dichas acciones.

“Muy buenos días, no sé cómo empezar esto, pero se hizo todo un revuelo, yo no sé cómo empezó toda esta cochinada, nada más decirles que estoy bien, que han pasado tantas cosas y sobre todo lo principal es que estoy bien, se ha hecho todo un reburujo, personas con tonterías que no entiendo, pero, antes que nada, quiero agradecer a Jessica Tomasello que me ayudó a recuperar mis cuentas (…) La verdad se me hace de muy mal gusto todo este rollo, no sé con qué intención lo hicieron ni cuál era su meta, pero les puedo decir que estoy muy bien”, señaló Jessica Esotérica, cuyo nombre real es Francisco Gastelum.

Cabe mencionar que, hace apenas unas horas, Jessica Esotérica publicó otro video donde mostró que está avanzando favorablemente en su recuperación y aprovechó para negar los señalamientos en su contra en los que se asegura que ella misma planeó los rumores sobre su muerte para aumentar su número seguidores en plataformas digitales.

“Dicen que lo hice por llamar la atención, pero lo que más me sobra es atención, que por ganar seguidores, ¿cuáles? Yo estoy bien y ni al caso, pero lo que me da risa es que sus predicciones no fueron cumplidas entonces quedan como payasos y yo si les digo que siempre he sido transparente (...) con eso no se juega”, finalizó Jessica Esotérica, quien también detalló que hackearon su cuenta a través del perfil de su hermana Teresa, quien también es administradora de sus páginas.

