VIDEO: Maribel Guardia revienta la red con coqueto baile y vestido rojo de encaje

Durante las últimas horas el nombre de Maribel Guardia ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que realizó una publicación en Instagram con la que reventó la red gracias a su belleza y sensualidad pues resulta que la actriz y cantante provocó más de un suspiro gracias a un entallado vestido rojo con el que realizó un coqueto baile durante uno de sus conciertos, por lo que, como era de esperarse le llovieron halagos a la costarricense de 64 años de edad.

Como se dijo antes, la publicación con la que Maribel Guardia paralizó la red fue realizada a través de su perfil oficial de Instagram y la intención de dicho post fue para agradecer el gran recibimiento que le dieron en Las Vegas, ciudad en la que se presentó este fin de semana en un conocido centro comercial como parte de los festejos de las fiestas patrias.

En su breve grabación, Maribel Guardia apareció desde el escenario derrochando talento mientras era acompañada con la música de mariachi y durante un espacio instrumental aprovechó para deleitar la pupila de su público sacando a relucir sus mejores y más impactantes movimientos de cadera, por lo que, como era de esperarse, dejó boquiabierto a más de uno con su característica sensualidad.

Cabe mencionar que, por si no fuera suficiente con su baile, Maribel Guardia lució aún más espectacular gracias a que estaba usando un ajustado y escotado vertido largo en color rojo y dicha prenda estaba confeccionada con tela de encaje, la cual, generaba ciertas transparencias que le aportaron una dosis extra de sensualidad a su imagen, no obstante, la exreina de belleza no estuvo en riesgo de enseñar de más en ningún momento pues fue muy cuidadosa al respecto.

Maribel Guardia provocó más de un suspiro con este impactante look y sus movimientos de cadera. Foto: IG: maribelguardia

El espectacular video de Maribel Guardia causó un gran furor entre los más de 9.1 millones de seguidores que ostenta en la referida plataforma perteneciente a Meta, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos su post logró acumular miles de likes y de reproducciones. Además, como ya es costumbre en cada publicación que realiza, la caja de comentarios se llenó con decenas de elogios realizados por sus fans y hasta por otras celebridades de la farándula.

“Estás guapísima”, “Cada día más bella”, “Como los buenos vinos…”, “Una auténtica diosa”, “Simplemente espectacular”, “Eres una reina Maribel”, “La más guapa de todas”, “Eres un bombón” y “Un auténtico sueño” fueron algunos de los cumplidos que recibió Maribel Guardia, con los cuales, pudo reafirmar que sigue siendo considerada como una de las mujeres más bellas de la farándula pese a sus 64 años de edad.

Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa a cinco meses de su muerte

El sábado 9 de septiembre se cumplieron cinco meses del trágico e inesperado fallecimiento de Julián Figueroa y como cada mes, Maribel Guardia no dejó pasar por alto la fecha y le dedicó un breve, pero emotivo mensaje al que fuera su único hijo.

Maribel Guardia le dedicó este emotivo mensjae a Julián Figueroa en Instagram. Foto: IG: maribelguardia

“Hijo amado, cinco meses y sigue doliendo mucho tu ausencia física, ayúdame a continuar sin ti”, fueron las palabras que Maribel Guardia le dedicó a su hijo y además de recibir mensajes de apoyo de parte de sus fans algunas otras celebridades de la farándula también aprovecharon para dedicarle algunos mensajes en los que le externaron su apoyo y solidaridad.

Aracely Arámbula, Andrea Legarreta, Laura Zapata, África Zavala, Lourdes Munguía, Raquel Garza y Sheyla fueron algunas de las celebridades que se solidarizaron con Maribel Guardia.

