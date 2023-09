Estefanía Villareal posa en el topless más atrevido de su carrera como modelo

La actriz y modelo Estefanía Villareal sorprendió a sus seguidores de Instagram con una fotografía donde posó topless en una sesión donde se le vio de lo más sensual y con mucho estilo. La exactriz de la famosa telenovela juvenil RBD se ha consolidado en su carrera como modelo para grandes firmas internacionales como Dior.

La modelo sorprendió al millón de seguidores que tiene en esa red social al posar únicamente con unos guantes negros por lo que no fue extraño que la llenaran de amorosos comentarios en torno a lo bien que luce en esas fotografías donde se le ve con un maquillaje muy natural y el cabello largo hasta la cintura.

Leyenda

Estefanía Virrareal posa topless y enamora Instagram

No es extraño que Estefanía Villareal protagonice campañas o sesiones de fotos, pero sí sorprendió por que se le vio de lo más sexi con solo unos guantes negros que tenían uñas doradas inspiradas en las garras de un felino. El look fue de lo más sensual ya que no tenía más prenda que esos guantes largos.

El maquillaje muy natural se enfocó en sus labios con mucho gloss, mientras que la piel lucía una base de maquillaje muy natural con blush rosado y en los ojos sombras doradas con un delineado café difuminado de un aspecto muy natural. Sin duda es una de las sesiones de fotos donde se ve más hermosa y es que la modelo goza de una belleza natural que le da porte y elegancia muy característico.

Recibió muchos comentarios destacando su perfección. Foto: Instagram @estefaniavillarrealvillarreal

Incluso en los días donde se le ve maquillada destaca su belleza, pues la hemos visto con prendas deportivas y después de hacer ejercicio y nunca pierde el porte y estilo que la caracteriza.

