Chris Evans se casa en secreto con Alba Baptista, revelan detalles de la boda

Chris Evans figuraba en la lista de los solteros más codiciados de Hollywood hasta este fin de semana cuando se dio a conocer que llegó al altar junto a su ahora esposa, la actriz Alba Baptista. Luego de dos años de relación, se reveló que la pareja se dio el “sí” en una íntima ceremonia a la que acudieron familiares, amigos y parte del elenco de “Los Vengadores”.

Los actores han mantenido los detalles de su relación con total hermetismo, algo que ocurrió con la unión de este fin de semana que, de acuerdo con Page Six, se realizó en la residencia de Evans en Boston, Massachusetts. Algo que coincide con la reunión que tuvieron Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner en la misma ciudad luego de haber sido parte de los invitados a la boda.

Chris Evans se casa con la actriz Alba Baptista. Foto: IG @alba.baptista

Una fuente cercana a la pareja reveló a Page Six que para la boda Chris Evans y Alba Baptista pidieron a los invitados firmar un acuerdo de confidencialidad; además, una vez en la ceremonia les retiraron los celulares y todo dispositivo similar con la intención de evitar que se filtraran detalles sobre los que tampoco han dado declaraciones hasta al momento.

Historia de amor de Chris Evans y Alba Baptista

Los rumores sobre un romance entre el actor que da vida al Capitán América y Alba Baptista comenzaron en 2022, año en el que él lo hizo oficial con una publicación en Instagram en el que comparte un tierno momento junto a su ahora esposa. Sin embargo, fanáticos han señalado que todo inició desde tiempo antes y así lo probarían algunas señales que dieron en redes sociales.

El actor, de 42 años, comenzó a seguir en Instagram a Baptista, de 26, en 2020 y aunque ella respondió hasta 2021 ocurrió cuando coincidieron en Europa por la filmación de proyectos diferentes. Para noviembre del año pasado, Evans reveló a la revista People que estaba contento con su vida personal y expresó su deseo de formar una familia: “Esas cosas son las más importantes. Me encanta la idea de tradición y ceremonia. Tuve mucho de eso en mi vida, así que la idea de crear eso, no se me ocurre nada mejor”.

Chris Evans y Alba Baptista se casan luego de dos años de relación. Foto: TW @Peli_Comic

¿Quién es Alba Baptista?

Nacida en Lisboa, Portugal, su madre es portuguesa y su padre brasileño. La también modelo habla español, francés, alemán, inglés y portugués. Debutó en la actuación a los 16 años con el cortometraje “Miami de Simão Cayatte” que le ganó el premio como Mejor actriz en el Festival Ibérico de Cine.

Participó en cintas como “A Impostora”, “Filha da Lei”, “A Criação” y “Jogo Duplo” y “Patrick”, ésta última fue parte de la competencia en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El papel que impulsó su carrera en Hollywood fue el que realizó con “Warrior Nun” de Netflix.

Alba Baptista, de 26 años, se casa con Chris Evans, de 42. Foto: IG @alba.baptista

