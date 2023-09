¡Se nos casa! Lewis Howes y Martha Higareda se comprometen en pleno escenario: VIDEO

A través de un video en las redes sociales, Lewis Howes confirmó que Martha Higareda le dio el sí, y pronto tendremos una de las bodas más esperadas del espectáculo. El compromiso sucedió en pleno escenario, entre aplausos, gritos, lágrimas, risas nerviosas y cañones de humo.

"¡Sueño hecho realidad! ¡Gracias por hacer este momento tan especial en mi ciudad natal en Ohio!", escribió Lewis en sus redes sociales oficiales.

La actriz tendrá boda próximamente. Crédito: Instagram

Le proponen matrimonio a Martha Higareda en pleno escenario

Además, dejó un mensaje para Martha Higareda, a quien se refirió como una mujer que le ha traído mucho amor y alegría en la vida. En este contexto, se dijo impaciente por ver lo que ahora crearán juntos. El video del momento tan especial llegó muy rápido a las más de 120 mil reacciones en Instagram, donde fue publicado.

En sus historias agregó un poco más de contexto, y se puede ver que la invitó al escenario como una sorpresa, supuestamente para ser partícipe de su conferencia, incluso se sentaron en sillones e interactuaron por unos minutos antes de que Lewis se pusiera de rodillas y sacara de su bolsa trasera el anillo.

¿Quién diseñó el anillo de compromiso de Martha Higareda?

El anillo todavía no es público, pero habría sido diseñado por la exclusiva joyera Chau Lui, cofundadora de Paris Jewellers. La marca tiene actualmente más de 20 tiendas en todo Canadá, y son reconocidas por sus detallados trabajos con piedras preciosas. La propia diseñadora publicó en sus redes sociales el video de la pedida de man o con un mensaje.

"Más que un honor el haber trabajado con Lewis para el diseño de su anillo de compromiso para Martha Higareda. Muchas felicidades para este siguiente capítulo"

¿Quién es Lewis Howes?

Lewis Howes, el prometido de Higareda, es un empresario, ex jugador de futbol profesional, deportista de alto rendimiento y atleta del equipo masculino de handball de los Estados Unidos. Se ha hecho famoso a lo largo del país por su podcast The Scholl Of Greatness (La escuela de la grandeza) que tiene más de 300 millones de descargas, y donde entrevista a las personas más exitosas del momento.

A lo largo de su carrera dentro del mundo empresarial ha sido reconocido por diversas instituciones, incluso por el presidente Barack Obama, quien lo conmemoró en la Casa Blanca como uno de los 10 mejores emprendedores de los Estados Unidos, menores de 30 años. Fue llamado un "gurú de internet capaz de hacerte rico" por la Details Magazine.

La pareja luce completamente enamorada en las redes sociales. Crédito: Instagram

Actualmente es parte de una gira de emprendedores que se llama La Cumbre de la Grandeza, y donde participan otras personas de gran relevancia en diferentes ámbitos como Jaspreet Singh, Jen Sincero, Wycleff Jean, Martha Higareda, Inky Johnson y Vanessa Van Edwards.