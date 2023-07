Le preguntan a Ryan Gosling si conoce a Martha Higareda, sorprende su respuesta

Ryan Gosling vino a México junto a Margot Robbie para promocionar la película de "Barbie". El actor de Hollywood tuvo un encuentro con la prensa, sin embargo, además de hablar sobre su participación en la cinta sobre la famosa muñeca, también se le preguntó si conocía a Martha Higareda, quien anteriormente contó un suceso que vivió junto al galán. La celebridad estadounidense sorprendió con su respuesta al escuchar el nombre de la mexicana, y generó polémica entre los fans.

La mañana de este sábado, en Venga la Alegría Fin de Semana transmitieron la nota de la alfombra rosa que se realizó con motivo de la premier de "Barbie". Uno de sus reporteros tuvo la oportunidad de acercarse a los estelares del film, por lo que además de preguntar sobre este proyecto, también aprovechó para cuestionar al actor de 42 años si sabía quién era Martha Higareda, artista mexicana que había dicho que tuvo un encuentro con él.

¿Ryan Gosling conoce a Martha Higareda?

"¿Conoces a Martha Higareda?", le cuestionó el periodista al actor, quien preguntó de nuevamente y se disculpó por no saber sobre quién le estaban hablando. Y es que la protagonista de "No Manches Frida" había contado hace algunos años que tuvo un encuentro casual con Gosling, quien la salvó de caerse en un restaurante. De hecho, esta anécdota junto a otras que ha contado en entrevistas y en su podcast con Yordi Rosado, se pusieron en duda ya que muchas personas no creen que pueda ser verdad.

A pesar de que Ryan Gosling negó conocer a Higareda, lo que llamó la atención de los usuarios de redes sociales como Instagram, fue la forma en la que el matutino de Tv Azteca reveló la información, pues aseguran que sólo fue con el objetivo de exhibirla y molestarla. En su cuenta oficial algunas personas explicaron que la actriz mexicana nunca dijo que tuvieran una amistad, pues sólo fue una coincidencia.

Ryan Gosling no conoce a Martha Higareda IG @vengalaalegria

"Ella jamás dijo que el la conociera, dijo sobre el incidente que tuvo en un restaurant pero jamás hablo sobre que se conocen", "Ya déjenla tranquila, no me gusta esta versión de venga la alegría. Este programa ya no es mismo" y "Ella no dijo que lo conociera como amigos, simplemente contó que un día la ayudo en no caerse. No entiendo por qué las personas sacan de contexto lo que dijo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la plataforma de Meta, en donde recibieron más mensajes negativos sobre la entrevista.

En tanto, Martha Higareda dio a conocer en sus cuentas oficiales que tuvo la oportunidad de entrevista a Ryan Gosling y Margot Robbie, quienes interpretan a "Ken" y "Barbie" en la esperada película. Al parecer a la actriz no le importan las críticas que la gente haga en su contra, debido a que sigue trabajando en diferentes proyectos, desde largometrajes, hasta en su podcast, con el que también ha tenido mucho éxito.