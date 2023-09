Ashton Kutcher y Mila Kunis pidieron sentencia reducida para Danny Masterson en escandaloso juicio

That '70s Show, una comedia de televisión americana que contó con la participación del ahora criminal, Danny Masterson, y fue la serie que unió a los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis. Durante ese tiempo, estos actores hicieron un lazo de amistad muy fuerte que hasta la fecha mantendrían, algo que ha oscurecido la carrera exitosa de la pareja de actores.

Masterson fue hallado culpable de violar a dos mujeres en 2001 y 2003 en su casa en Hollywood Hills, por lo que fue condenado a 30 años de cárcel. Según los informes policiales, el actor de 47 años habría cometido los actos durante el tiempo de grabación de la serie.

Cuando la pareja de actores se enteró de la situación de su amigo, enviaron cartas de apoyo para el caso. Estas cartas, según o relata el medio Variety, fueron directamente para la jueza, antes de que se diera la sentencia por los cargos de violación.

Ashton Kutcher:

"Danny ha sido solo una influencia positiva en mi vida", "No creo que sea un peligro ambulante para la sociedad y que su hija crezca sin su padre presente sería una injusticia".

"Es un ser humano extraordinariamente honesto e intencionado. En los 25 años de relación no recuerdo que me haya mentido nunca. Me ha enseñado a ser directo y a afrontar los problemas de la vida y las relaciones de frente, resolverlos y seguir adelante".

Mila Kunis:

"Doy fe de todo corazón del carácter excepcional de Danny Masterson y de la tremenda influencia positiva que ha tenido en mí y en la gente que le rodea".