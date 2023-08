Si te gustó 'Bajo la misma Estrella', esta película te romperá el corazón y está disponible en Prime Video

La conmovedora película dirigida por Nick Cassavetes fue estrenada en 2009 y es protagonizada por Cameron Diaz y a pesar de que ya han pasado 14 años desde su lanzamiento, actualmente es una de las cintas más populares de Prime Video, especialmente por su trama que hace reflexionar sobre el cáncer, las enfermedades y la vida familiar.

La película está basada en la novela de la autora estadounidense Jodi Picoult bajo el nombre My Sister’s Keeper, que fue publicada en 2004, su éxito valió que el director la llevara hasta la pantalla grande, especialmente porque este tipo de historias suelen atraer reacciones positivas por parte de los espectadores.

La Decisión Más Difícil (My Sister’s Keeper) muestra lo abrumador, complicado y doloroso que puede llegar a ser el tener a un hijo enfermo, donde una madre tiene que anteponer su vida como profesionista y mujer para cuidar y salvar a su hija, sin embargo, esto hará que descuide a otra de sus hijas e incluso el núcleo familiar se tambalea debido a que todos los integrantes dedican parte de su día a día a la adolescente con cáncer, esto hace que se enfrasque en una serie de eventos que la harán precisamente tomar una de las decisiones más difíciles de su vida.

¿De qué trata La Decisión Más Difícil?

Anna (Abigail Breslin), la menor de la familia, interpone una demanda en contra de sus padres, la ex abogada Sara (Cameron Diaz) y Brian (Jason Patric) por una emancipación médica y no para separarse de ellos, solo para negarles que vuelvan a utilizar su cuerpo para salvarle la vida a su hermana mayor Kate (Sofia Vassilieva) quien padece leucemia y espera que la pequeña le done un riñón.

Anna se niega a donarle un riñón a su hermana para salvarla | Foto: Prime

Después de enterarse que fue concebida para salvar la vida de su hermana enferma, Anna decide llevar su caso hasta los tribunales y para esto se acerca a uno de los abogados más famosos y exitosos de Estados Unidos. Por su parte, Kate toma la decisión de rechazar el riñón de su hermana, pues está cansada, adolorida y prefiere morir para que de esa manera deje de sufrir; sin embargo, su madre no está de acuerdo y hará todo lo posible por mantener viva a su hija aunque eso implique poner en riesgo a la otra.

Los padres de Anna hablan con ella para que retire la demanda | Foto: Prime

Ficha técnica de La Decisión Más Difícil

Nombre: My Sister’s Keeper

Idioma: Inglés

Dirección: Nick Cassavetes

Productores: Mark Johnson, Chuck Pacheco, Scott L. Goldman

Reparto: Cameron Diaz, Abigail Breslin, Alec Baldwin

Género: Drama

Estudio: Warner Bros.

Disponible: Prime Video, YouTube, Google Play

