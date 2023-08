Meghan Trainor una artista que nos recuerda que la maternidad no es tarea fácil

La cantante, compositora y productora musical estadounidense, Meghan Trainor, no deja de sorprender a sus fans y es que no solo los ha hecho bailar en Tik Tok con temas virales como “Mother”o “Made you look”, esta gran artista nos ha dado un vuelco de realidad tras hablar abiertamente de las dificultades que enfrentan las mujeres cuando se convierten en madres.

Recordemos que en diciembre de 2018 contrajo nupcias con el actor Daryl Sabara. Para octubre de 2020 confirmó su primer embarazo y en febrero del siguiente año, dio a luz a un niño al que llamó “Riley”. Sin embargo, las buenas noticias no terminaron ahí pues el pasado 1 de julio, nació Barry Bruce su segundo hijo.

“Tuvimos una cesárea increíble y exitosa, ¡y finalmente obtuve mi tiempo piel con piel! Gracias a todos los increíbles médicos y enfermeras que nos cuidaron tan bien” Meghan Trainor tras el nacimiento de Barry Bruce, su segundo hijo

Meghan Trainor y Barry Bruce, su segundo hijo

La maternidad es un proceso de soledad y cambios corporales

Por si no lo sabías, Meghan Trainor, padeció una etapa muy dura durante el embarazo de Riley, y en distintas entrevistas ha confesado que un sentimiento de soledad la invadió terriblemente, por lo que decidió hablar de ello con la finalidad de que otras madres se sientan escuchadas pues no son las únicas que han enfrentado situaciones de esta índole, como resultado no solo tenemos canciones sino un libro titulado “Dear future mama” en el que Meghan plasma la realidad de la maternidad.

“Dear future mama” un libro escrito por la cantante estadounidense Meghan Trainor

“Cuando estaba embarazada, me sentía muy sola, eran tiempos de Covid, así que no tenía amigas con las que pude compartir mi embarazo, y solo recuerdo haber dicho, no quiero que nadie más se sienta así. Así que ahora puedo ser tu futura mejor amiga y puedo ayudarte y contarte todos los detalles de mi embarazo y lo loco que fue”, afirmó la cantante

Conoce más sobre la maternidad, la soledad y la depresión en este episodio de ¡En la mother, soy mamá!

Meghan Trainor anunciando su libro sobre maternidad

Trainor no solo ha tenido que lidiar con la soledad sino también con juicios que algunos seguidores han hecho a partir de sus cambios corporales, y a pesar de que ella los reconoce como parte del posparto, hay unos que le cuesta aceptar más como lo es el aumento de peso o el surgimiento de estrías en el abdomen.

“Amo a mi bebé, pero no puedo mirar mis estrías y honestamente decir, ‘Wow, las amo’, ¿sabes?” explicó la estrella musical

Sin duda, Meghan Trainor, nos recuerda que dentro de la maternidad no todo es color rosa y que, a pesar de los altibajos, el amor hacia nuestros bebés continúa.

MGHR