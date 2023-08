"Emilio no soportó": Wendy Guevara le restriega que Carin León es fan de ella y de Nicola Porcella

Después de que Carin León sorprendiera a los habitantes de La Casa de los Famosos México al dar un show especial, Wendy Guevara le recordó a Emilio Osorio que el cantante se declaró fan de ella y de Nicola Porcella. La influencer aseguró que el joven artista "no soportó" debido a que él es un fiel seguidor del intérprete de "Primera Cita", quien se mostró interesado por sus otros dos compañeros debido a que se han convertido en los favoritos del público.

A unas semanas de que termine el reality show, los concursantes tuvieron la visita del cantante de regional mexicano durante la última fiesta temática. Todos disfrutaron el pequeño concierto que les dio, sin embargo, destacó que durante su presentación, el artista originario de Hermosillo, Sonora, le dedicó una canción a Wendy y Nicola, los cuales quedaron sorprendidos al ver que Carin León es parte del "Team Infierno".

Wendy Guevara le recuerda a Emilio Osorio que Carin León es su fan

Después de que el cantante se retirará de la casa, las celebridades estaban conversado durante la cena sobre lo mucho que les había gustado su show y la voz prodigiosa que tiene; fue en ese momento que Wendy aprovechó para recordarle a Emilio que Carin León es su fan y de Nicola. La integrante de "Las Perdidas" le dijo a sus compañeros que el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos "no soportó", es decir, que le dio una especia de envidia al ver que el intérprete, 34 años, es su fan.

"Emilio no soportó", le dijo la influencer a sus compañeros. "Emi, que (Carin León) es fan mío y de Nicola, ¿y que no soportaste?, dice Nicola", le cuestionó al actor de "Mi marido tiene familia" quien sólo contestó: "No soporté, wey", y es que el también cantante, de 20 años, se declaró muy fanático de Carin, que en estos momentos está en uno de los mejores episodios de su carrera, pues varios de sus temas se está haciendo viral en las redes sociales.

El cantante se declaró fan de Wendy y Nicola Youtube: @canal5

En tanto, Wendy siguió recordando todo lo que vivió con el cantante de "Que vuelvas" y "Deja de chingarme", pues mencionó que le dijo "Hermana", tal y como ella le dice a sus amigas. "(Se dice) cuando se llevan así padre. Que lindo", mencionó la influencer, quien también resaltó que posiblemente el ídolo del regional mexicano no se quedó más tiempo en la casa, debido a que tenía que cumplir compromisos laborales.

Por otra parte, cada vez está más cerca la final de La Casa de los Famosos México. Mientras se dice que los integrantes recibirán la visita de un familiar o persona cercana a ellos, todos se están preparando para la eliminación de este domingo. El público sigue votando por sus favoritos, pues sólo cinco podrán llegar a la final, entre los que está Nicola Porcella, quien consiguió un pase directo.