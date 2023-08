"Casi se me apaga la luz": Anahí reaparece con emotivo mensaje a días del inicio de "Soy Rebelde Tour" | VIDEO

Las redes sociales estallaron en emoción la mañana de este sábado luego de que Anahí habló sobre el esperado regreso de Rebelde, mismo que pendía de un hilo tras el accidente que la también actriz tuvo el mes pasado y que le dejó sordera en uno de sus oídos. Aunque la famosa no ha dado más detalles sobre su problema de salud, sí aprovechó para dejar en claro que está lista para sorprender a sus fans con su talento sobre los escenarios.

A 20 días de que inicie la gira más esperada desde hace décadas, Anahí usó sus redes sociales para compartir un nuevo video en el que además de poderosa y más guapa que nunca, se mostró como pocas veces al abrir su corazón y enviar un mensaje a su personaje de Mía Colucci y por supuesto, a ella misma. Como era de esperarse los fans no controlaron su emoción y dejaron todo tipo de comentarios de apoyo y de emoción por el tour próximo a iniciar.

El viernes 25 de agosto inicia el tour de RBD. (Foto: Captura de pantalla)

"Casi se me apaga la luz", el mensaje con el que Anahí sorprendió a los fans de RBD

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió un nuevo reel en el que se puede ver de cerca cómo ella y el resto de la banda se preparan para acaparar todos los reflectores en los escenarios de países como México, Brasil, Colombia y Estados Unidos. Los ensayos, el vestuario y todo el equipo que hay detrás también aparece en su publicación, aunque fue el mensaje el que tocó el corazón de muchos.

"Casi se me apaga la luz. Llegué a ser sólo el eco de una voz que un día brilló, pero un día regresó la esperanza", se escucha decir mientras camina a encontrarse con sus compañeros de Rebelde, por lo que las sospechas de los fans dejaron ver que sus emotivas palabras no sólo van para sí misma, sino por su personaje más querido de todos los tiempos, el de Mía Colucci.

Durante su reel, Anahí también afirmó que la luz volvió a brillar y que "me di cuenta que estabas ahí gritando sin miedo que aún creías en mí", una frase con la que la también actriz habría hecho referencia al apoyo incondicional de sus fans. "Hoy, por ti y por mí estoy aquí con más fuerza, sin miedo", concluye su mensaje.

Así sorprendió a sus fans este sábado. (Foto: Captura de pantalla)

Ante la emoción de que el Soy Rebelde Tour inicia el viernes 25 de agosto, los seguidores de Anahí también aprovecharon para dejarles a todos mensajes de apoyo, además de recordarles que RBD marcó a varias generaciones que hoy quieren verlos cantar, bailar y llorar juntos en un concierto en vivo.

"He soñado con esto desde que tengo 7 años, viajaré a el Paso teniendo 26 años! Toda mi vida los he admirado y soñado en ir a sus conciertos", "no puedo más de la emoción lloro cada vez que veo un video de estos", "ya estamos listos" y "voy a vivir este momento" son algunos de los comentarios que se leen en su video.