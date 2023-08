¿Cuántos años tiene Sergio Corona, el emblemático actor de “Como dice el Dicho?

Uno de los actores más queridos a lo largo de todos estos años, sin duda alguna es Sergio Corona, quien desde el año 2011 interpreta a “Don Tomás” en el ya clásico programa unitario “Cómo dice el Dicho”, en los últimos días el histrión preocupó a su público, amigos y familiares pues se rumoreó que estaba delicado de salud.

Y es que, circuló en redes sociales y diversos portales de información que Sergio Corona habría sufrido un infarto por lo que fue hospitalizado de emergencia y aunque ya estaba en casa recuperándose, aún así toda la gente que lo quiere se preocupó por su salud sin embargo, el histrión es quien dio detalles de cómo se encuentra.

Por otra parte, debido a esta información, muchos seguidores del actor se han cuestionado sobre la edad de Sergio Corona, quien sigue activo en su carrera.

El actor que ha participado en múltiples telenovelas, programas cómicos, películas y obras de teatro, es originario del Estado de Hidalgo pues nació en la ciudad de Pachuca.

Sergio Corona nació un 7 de octubre de 1928, por lo que el querido actor de “Cómo dice el dicho” actualmente tiene 94 años de edad, pero en dos meses estará celebrando su cumpleaños número 95.

Pese a la edad avanzada del actor, éste se cuida mucho para que pueda seguir disfrutando de su pasión que es la actuación, por tal razón es que Sergio Corona tras haber tenido algunos malestares se encuentra en estos momentos descansando en casa para recuperar fuerzas y reintegrarse a las grabaciones del programa unitario en el que trabaja desde el 2011.

Sergio Corona tiene una gran trayectoria

Foto: IG @sergiocoronaoficial

Debido a la información que circuló hace unos días, el actor pudo platicar con un medio de comunicación nacional y ahí aclaró cuál es su estado de salud actualmente y qué fue lo que lo llevó a terminar en el hospital.

"Fue una combinación de malestares físicos, no llegó a infarto. El doctor me checó y vio que no era complicado. Estuve tres días en el hospital", dijo Corona para un medio de circulación nacional.