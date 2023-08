Sergio Corona reaparece, revela los verdaderos problemas de salud que enfrenta a sus 94 años

La tarde del jueves 3 de agosto el mundo del espectáculo quedó en completo shock después de que se reportara que el actor, Sergio Corona, la máxima figura de la serie de televisión "Como dice el dicho", fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un infarto que puso en riesgo su salud a sus 94 años.

Después de convertirse en tendencia en redes sociales y alertar a todos los seguidores de la industria de la farándula, Sergio Corona concedió una entrevista en la que reveló cuál es su verdadero estado de salud y los problemas que ha presentado en los últimos días.

Tras el rumor que señalaba que sufrió un infarto, Sergio Corona concedió una entrevista en la que reveló que sí presentó algunos malestares físicos, pero afortunadamente el médico le dijo que no era ningún tema complicado. Estuvo bajo observación médica por tres días.

"Fue una combinación de malestares físicos, no llegó a infarto. El doctor me checó y vio que no era complicado. Estuve tres días en el hospital", contó para un medio de circulación nacional.