Basada en una historia real llega a los cines “Sound of Freedom”

La cinta “Sound of Freedom”, basada en la historia de la vida real de Tim Ballard, un agente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que se arriesgó para combatir el tráfico de niños, es una historia que llegó a las manos del director Alejandro Monteverde quien se sorprendió de lo que ocasionó en las redes sociales.

“Este proyecto me encontró a mí, definitivamente no me desperté un día pensando que quería hacer una película sobre el tráfico de niños, fue al contrario, una temática que la encontré viendo un reportaje que me conmovió tanto, que creo que es lo que está pasando con la audiencia, y es por eso que dije ‘tengo que hacer algo’ y fue cuando empecé a escribir sobre esta película”.

La cinta que llega hoy a las salas cinematográficas de nuestro país, tuvo un polémico estreno en el país vecino, “Estados Unidos es más seguro, y el problema pasa pero más desapercibido, en países como México es algo que se ve, desafortunadamente casi diario, es por eso que estoy muy interesado en ver que reacción va a tener la cinta en México, no sabíamos que iba a pasar en EU, hicieron una encuesta y la mayor reacción de audiencia fue de la población hispana”, detalló Monteverde.

Aunque en México no se ha estrenado la historia se volvió trending topic, y a pesar de que Monteverde no es partidario de esas plataformas si se mantuvo pendiente de lo que decía el público, “Yo no tengo redes, no tengo Instagram, no tengo TikTok, pero si tengo amigos que tienen todo eso, y ellos me dijeron que era impresionante que estaba en todos lados, y creo que las redes sociales es una forma de expresión de la audiencia, porque ya tienen el acceso a dar su opinión, antes de las redes había sólo la opinión de los medios, ahora en Estados Unidos los medios se nos fueron encima, pero la audiencia fue la que dio su aceptación y salió a defendernos”, comentó el director.

Además de ser dirigida por Alejandro Monteverde, él junto a Rod Barr, fueron los encargados del guion, y contaron con la producción a cargo del mexicano Eduardo Verástegui.

PAL