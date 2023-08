Adela Noriega no se aguantó, así cacheteó a una querida actriz para “bajarle los humos”

Adela Noriega es una incógnita, desde su retiro de la pantalla chica, nadie ha podido descifrar a ciencia cierta porqué se retiró en el momento cumbre de su carrera como una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana. Gracias a su enorme talento, belleza y simpatía, se ganó el corazón de millones de televidentes además de varios compañeros del medio artístico.

No obstante hubo alguien que en su momento no la vio con buenos ojos. Se trató de Flora Martínez, actriz con quien compartió créditos en "María Bonita", novela colombiana de 1995. Lo anterior lo confirmó en una entrevista para el programa "En Exclusiva", donde reveló detalles del día que Noriega le dio un cachetadón en el set, luego de un fuerte altercado entre ambas.

¿Por qué Adela Noriega le pegó a Flora Martínez?

Flora relató que durante la grabación era frecuente que la hora del almuerzo se prolongara hasta 3 horas porque la protagonista -Adela Noriega- se iba u no regresaba a tiempo y como no estaba, no podían grabar. Cansada de pasar por este tipo de situaciones a lo largo del proyecto, “ya desesperada, fui a buscarla al camerino. Cuando abrió la puerta le dije ‘desconsiderada’ (...) no se lo dije una vez, fueron varias y cada una con el tono suficientemente alto como para que todos escucharan. Cuando salí, me felicitaron porque le bajé los humos”.

Después de aquella ocasión, Adela no dejó pasar la oportunidad de cobrarse los gritos, según la actriz colombiana. Un día protagonizaron una escena donde Noriega le tenía que propinar una cachetada "¡Dios, casi me deja sin boca! Me dolió por varios días. Después de eso jamás volvimos a hablar”, finalizó Flora Martínez.

Flora Martínez y Adela Noriega. Foto: Especial

¿Qué se sabe de Adela Noriega?

La vida de la actriz mexicana sigue siendo todo un misterio tras desaparecer sin explicaciones tras culminar la telenovela “Fuego en la sangre” junto con Eduardo Yáñez en 2008. Existen muchas teorías, desde que decidió enfocarse en su salud tras ser diagnosticada con cáncer, hasta un hijo clandestino producto de una supuesta relación con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

De igual modo, el canal de YouTube, MQT, afirmó que la actriz que dio vida a “María Isabel” se desfiguró la cara tras practicarse una mala cirugía plástica. Sin embargo, el periodista Gustavo Adolfo Infante descartó que la actriz viva en Estados Unidos.

“Por respeto a su individualidad y su privacidad no voy a decir en dónde. Ella se dedica a los bienes raíces. Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos, y tiene departamentos, y tiene casas”, aseguró en “De primera mano”, en diciembre de 2018.

