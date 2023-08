¿Te acuerdas de Cynthia de “Malcolm el de en Medio”? así es como luce a sus 35 años

A lo largo de las siete temporadas de “Malcolm el de en Medio” desfilaron una gran cantidad de personajes secundarios que gracias a su carisma fueron ganando cada vez más relevancia dentro de la historia y una de ellas fue Cynthia Sanders, la parlanchina niña “Krelboyne” y será precisamente de ella de quién hablaremos en esta ocasión pues te diremos qué fue de ella tras brillar en la exitosa producción protagonizada por Frankie Muniz y te mostraremos cómo es que luce a sus 35 años de edad.

El nombre de la actriz encargada de darle vida a Cynthia Sanders en “Malcolm el de en Medio” es Tania Raymond Helen Katz, quien es originaria de California, Estados Unidos, donde nació el 22 de marzo de 1988 y según se sabe tiene ascendencia europea pues su padre es polaco y su madre de Francia.

Tania Raymond debutó en "Malcolm el de en Medio" cuando tenía alrededor de once años. Foto: IG: malcolm_in_the_middle_serie

Hasta el momento, se desconoce exactamente cómo es que Tania Raymond tuvo sus primeros acercamientos con la industria del espectáculo o si tuvo alguna formación previa antes de debutar en televisión, sin embargo, de lo que sí se tiene certeza es que tenía alrededor de once años cuando comenzó a tener sus primeras apariciones en la pantalla chica.

Los primeros trabajos de Tania Raymond como actriz fueron en las series “Providence”, “The brothers García” y precisamente “Malcolm el de en Medio”, todas ellas en el año 2000 y fue precisamente esta última la más recordada y la que le dio una proyección considerable a su carrera.

Cynthia llegó a ser un auténtico fastidio para Malcolm por su extrovertida personaidad. Foto: IG: malcolm_in_the_middle_serie

Como se dijo antes, Cynthia Sanders fue la única niña perteneciente al grupo de amigos “krelboyne” de Malcolm y se caracterizaba por ser sumamente parlanchina, incluso llegaba a ser fastidiosa debido a que nunca se callaba, además, tenía una risa sumamente escandalosa y en ocasiones demostraba ser más inteligente que el propio protagonista, quien en algún momento de la serie sí se llegó a mostrar interesado en su compañera de clase.

Luego de su primera participación, el personaje de Cynthia desapareció por algunas temporadas, sin embargo, en su regreso, ya siendo toda una adolescente, su personalidad cambió drásticamente pues era sumamente antisocial y hasta gruñona, pero después se supo que era porque se sentía como un “objeto sexual” pues ya se había desarrollado y se sentía incómoda teniendo todas las miradas encima, no obstante, sigue conservando una amistad con Malcolm y en algún momento de la serie Reese intenta conquistarla solo por su físico pero su campaña termina sumamente mal.

Cynthia cambió drásticamente su personalidad en la serie debido a su apariencia física. Foto: IG: malcolm_in_the_middle_serie

¿Qué fue de Cynthia de “Malcolm el de en Medio” y cómo luce actualmente?

Luego de su aparición en “Malcolm el de en Medio”, Tania Raymond comenzó a tener una actividad sumamente intensa en otras producciones de la pantalla chica y desde entonces no ha dejado de trabajar, llegó a aparecer en series de la talla de NCIS: Naval Criminal Investigate Service, Lost, CSI: NY, Bones, Law & Order: Criminal Intent, The Big Bang Theory, Goliath y muchas otras más, además, su actividad artística no solo se limitó a la televisión pues también ha participado en distintas películas como Elsewhere, Sill Waiting y Cliffs of Freedom, entre muchas otras más.

Así luce Cynthia de "Malcolm el de en Medio" en la actualidad. Foto: IG: tania.raymonde

Actualmente Tania Raymond tiene 35 años de edad y en sus redes sociales ha dejado ver que de forma esporádica también se dedica al modelaje, además, ha sido muy cuidadosa para no ventilar distintos aspectos de su vida privada, por lo que se desconoce si tiene pareja, no obstante, lo que sí ha dejado ver es que es una gran amante de los viajes y que uno de sus pasatiempos favoritos es pintar.

Tania Raymon es una amante de los viajes. Foto: IG: tania.raymonde

