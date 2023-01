Malcom el de en medio: Frankie Muniz recuerda que hace 23 años se estrenó la serie a pesar de haber perdido la memoria

Cómo olvidarnos de "Malcolm el de en medio", la cómica serie de televisión que marcó la infancia o adolescencia de millones de personas, pues esta serie se ha convertido en una producción muy atesorada por los más afortunados que tuvieron la oportunidad de verla desde su lanzamiento en el año 2000.

Recordemos que esta icónica serie contó con 7 temporadas y 151 episodios, además de que ganó un Peabody, siete premios Emmy, un Grammy y siete veces nominada al Globo de Oro. Recordemos que una de las cosas más destacadas de esta serie era su intro.

En los primeros instantes de la serie se podía escuchar el intro con la canción "Boss of me" interpretada por la banda "They Might Be Giants", por lo que ganó un premio Grammy en el año 2002 y es que esta famosa melodía se convirtió en todo un himno para los amantes de la serie.

Frankie Muniz recuerda a la serie en su aniversario de emisión

Estos son sólo algunos de los detalles que han consolidado a dicha producción como una de las más memorables e icónicas para millones de personas, en este sentido, ahora genera nostalgia el hecho de que la serie que contaba las aventuras y conflictos de la peculiar familia de Los Cleavers ya cumplió 23 años desde la primera vez que se emitió al aire.

Esto fue recordado recientemente por su protagonista, se trata de Frankie Muniz, quien a través de su cuenta personal de Twitter publicó un mensaje para recordar el aniversario de la serie que le dio fama a nivel mundial, pues es de recordar que “Malcom el de en medio” ha sido traducida a varios idiomas debido a su éxito.

El recuerdo publicado por el actor ha destacado debido a que a principios de 2022 el artista escénico rompió el silencio ante diversos rumores que aseguraban había perdido la memoria, al respecto, él comentó a través de una entrevista para el podcast "Wild Ride! with Steve-O", que en efecto ha padecido diferentes problemas de salud que perjudicaron el rendimiento de su memoria, pero precisó que los momentos que olvidó son parciales, más no perdió por completo sus recuerdos sobre el periodo de grabación de la serie “Malcolm el de en medio”.

