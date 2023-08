Elvis Presley fue cancelado en México a mitad de los 50 y el gobierno prohibió su música por este fuerte motivo

Uno de los más influyentes cantantes, músicos y actores estadounidenses fue Elvis Presley, quien fue considerado uno de los artistas más icónicos en la historia de la música popular, quien a pesar de que falleció el 16 de agosto de 1977 en Memphis, Tennessee, mantiene un legado vigente a través de las décadas, pues fue creador de una fusión del rock and roll con el country y el rhythm and blues, creando una mezcla única que lo llevó a la fama mundial.

El impacto de Elvis en la música a nivel mundial no tuvo precedentes, pues su energético estilo de interpretación y su distintiva voz contribuyeron a popularizar el rock and roll en la década de 1950, algo que se vio complementado con sus actuaciones en televisión, lo que rompió barreras raciales, así como generacionales, y su influencia fue vital en la creación de lo que se conoce como la "revolución del rock".

La vez que Elvis Presley fue cancelado en México

A pesar de que su música unió a la gente de diversas razas en Estados Unidos, lo cierto es que en México, existen algunas controversias relacionadas con Elvis Presley, esto específicamente debido a que hubo un periodo de la historia en el que "El Rey" fue cancelado, esto específicamente en 1957, cuando el periodista dedicado al medio del espectáculo, Federico de León, difundió que Elvis le dijo en una entrevista: “Prefiero besar a tres negras que a una mexicana”, declaraciones que fueron difundidas por otros medios en Tierra Azteca, incluida la emisora Radio Éxitos, quien tras promover esta versión hizo estallar la polémica.

Fue así que ciertos medios tergiversaron o interpretaron de manera errónea algunas declaraciones de el cantante, lo que llevó a que algunos creyeran que él había expresado comentarios despectivos sobre México y su gente. A pesar de que nunca hubo evidencia sólida de que Elvis haya hecho declaraciones racistas o negativas, lo cierto es que la polémica mediática fue suficiente para que el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México de aquel momento, Ernesto Peralta Uruchurto, declaró a Presley como persona non grata y prohibió escuchar su música o consumir sus películas.

¿Elvis Presley odiaba México?

Elvis Presley habría sido criticado por parte de los medios de comunicación y personas con poder más conservadoras en México, pues incluso se le llegó a llamar homosexual y a rechazar por este motivo, lo cual se sumó al negativo rumor de que el odiaba México, sin embargo, el cantante negó rotundamente las declaraciones racistas que se levantaron falsamente en su contra.

Para demostrar que no odiaba México, Elvis visitó nuestro país a inicios de los años 60 para filmar la película "Amor a Ritmo de Go Go" (también conocida como "Fun in Acapulco"). Su estancia fue bien recibida y su música tenía una base de seguidores en el país y tiempo después el artista hizo un cover de la canción "Guadalajara" y escribió la canción "México", en donde resalta la belleza de nuestro país.

Aunque hubo diversas controversias entorno a comentarios atribuidos a Elvis, lo cierto es que no hay pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones, por lo que el hecho es que Presley tuvo un impacto musical innegable y su estilo ha sido disfrutado por millones de personas de todo el mundo, incluido México.

