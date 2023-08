Curvy Zelma presume su figura en Instagram y manda poderoso mensaje contra la gordofobia

Zelma Cherem, quien es mejor conocida por su nombre artístico de Curvy Zelma, acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas con la que dejó boquiabiertos a todos sus fans pues presumió su impactante silueta vistiendo solo prendas íntimas, además, lo que más ruido provocó fue que mandó un poderoso mensaje en contra de la gordofobia, por lo que, como era de esperarse, la conductora de “La Rueda de la Suerte” se llevó decenas de halagos por su arrolladora belleza y se ganó el reconocimiento de cientos de internautas por mantener su lucha constante contra los estándares de belleza.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Curvy Zelma realizó la publicación en cuestión, la cual, como se mencionó antes, tuvo por objeto mandar un poderoso mensaje de aceptación dirigido para todas aquellas personas que han recibido críticas por su sobrepeso y para ello difundió una serie de fotografías en las que mostró con orgullo su espectacular silueta.

Curvy Zelma mantiene una lucha constante en contra de los estándares de belleza. Foto: IG: curvyzelma

El impactante mensaje de Curvy Zelma contra la gordofobia

Como se mencionó antes, el mensaje de Curvy Zelma fue dirigido para todas aquellas que han sufrido a causa de las críticas por su sobrepeso y quiso brindar protección y acompañamiento a quien esté pasando por un mal momento por esta razón y los animó a aprovechar lo que para muchos son defectos para destacar, por lo que sus palabras tocaron el corazón de más de una persona.

“Por ti, que luchas diariamente contra los estándares de belleza, por ti que te escondes para comer y que no te vean, por ti que no te atreves a ponerte una ropa con color o un bikini o cualquier prenda, por ti que no te puedes mirar al espejo sin decirte cosas feas, por ti que no puedes dejar de pensar en calorías y en cuanto ejercicio debes hacer para quemar lo que comiste, por ti que te comparas diariamente, por ti que no te sientes bella o bello, por ti que te critican si haces ejercicio pero si no lo haces igual te critican, por ti que vas al doctor y lo primero que te dicen sin un diagnóstico es que la culpa es tu peso, por ti y por todas esas personas que vivimos en un mundo gordofóbico.

Este fue el poderoso mensjae de Curvy Zelma. Foto: IG: curvyzelma

Eres valiosa, valioso y valiose y no estás sol@, no te pierdas porque solo te tienes a ti, mejor aprovecha todo lo bueno que existe en ti. Te mando besos y amor en exceso”, fue el poderoso mensaje que mandó Curvy Zelma, quien para esta sesión de fotos solo apareció usando ropa interior y una especie de capa, además, en distintas partes de su cuerpo tenía escritas palabras como “Bella”, “Celulitis”, “Amor propio” y “Curvy”.

Curvy Zelma se ha convertido en la inspiración de miles de personas. Foto: IG: curvyzelma

Como era de esperarse, la publicación de Curvy Zelma causó un gran revuelo entre los usuarios de la concurrida aplicación de la camarita perteneciente a Meta, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos sus fotografías lograron acumular miles de likes, además, los halagos no se hicieron esperar, así como mensajes en los que le reconocían su lucha en contra de los estándares de belleza.

Curvy Zelma es todo un fenómeno en plataformas digitales. Foto: IG: curvyzelma

