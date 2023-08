Wendy Guevara debuta como modelo y posa con un escote hasta el ombligo para portada de revista: FOTOS

Millones de miradas en México están puestas sobre la personalidad del momento, quien ganó el reality show con mayor rating de los últimos años, nos referimos a Wendy Guevara, quien se coronó como la triunfadora del reality show “La casa de los famosos México”, mismo que durante dos meses estuvo protagonizado por personalidades con presencia dentro del gremio del espectáculo.

A pesar de que Wendy era mucho más nueva en el mundo de los reflectores, esto comparado con el tiempo que muchos de sus colegas llevan en el espectáculo, lo cierto es que la joven de 29 años logró posicionarse como la favorita del público, esto, especialmente debido a que se ha mostrado como una mujer sin miedo a la crítica, real, ocurrente, divertida y de buen corazón a la hora de apoyar a sus amigos dentro de la competencia.

Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos. Foto: Archivo

Estos fueron los motivos por los cuales la originaria de Guanajuato ha incrementado de manera exponencial su fama, a grados exorbitantes, pues en el lado del fanatismo en redes se viralizó que una persona que es fiel seguidora de “La carona” decidió hacerse un tatuaje y llevar para siempre el rostro de este miembro de “Las Pérdidas” en su piel.

Wendy Guevara conquista como modelo para portada de revista

Esto por parte del cariño y afecto que ha crecido hacia Guevara por parte de sus fans, mientras que del lado de su ascenso profesional, ha trascendido información que apunta a que la originaria de Guanajuato ahora recibiría una propuesta de Televisa para tener exclusividad con ellos y a parecer en diversas producciones e incluso se ha hablado de un protagónico para ella dentro de alguna telenovela de la televisora de San Ángel.

Wendy Guevara es la primera mujer trans en esta revista. Foto: Ig

Es dentro de este contexto de fama y afecto en constante crecimiento para la famosa creadora de contenido y miembro de la comunidad LGBT+ que ahora ha llamado la atención que Wendy ahora ha incursionado de manera profesional en el mundo editorial de la moda, pues recientemente se difundió la sesión fotográfica que protagonizó para la revista Quién.

“Con la atención de una audiencia que se cuenta por millones, esta mujer trans se convirtió en la primera en ganar un reality show en nuestro país: conquistó las pantallas, se adueñó de TikTok y de las conversaciones de sobremesa. Tenemos que hablar de Wendy, la perdida que lo ganó todo. (...) Esta es la primera vez que una mujer trans ocupa la portada de nuestra revista”, se lee en la publicación por parte de la revista.

En la sesión fotográfica podemos ver a Guevara como nunca antes, protagonizando la portada de una revista que por primera vez en la historia tiene a una mujer trans en sus filas principales. El suceso es único, por lo que el look de Wendy le hace honor a la ocasión. Con guantes de media en color negro y lunares blancos Wendy derrochó elegancia en su primer look con un saco color hueso abierto y sin ninguna prenda debajo, por lo que el look parecía tener un escote hasta el ombligo, efecto que fue replicado con otro traje de vestir, pero en negro, prendas con las que Guevara dejó en claro que tiene un talento nato para posar frente a la lente.

Wendy Guevara se convirtiño así en modelo de. revista. Foto: quien.com

