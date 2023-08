Ludwika Paleta impone moda con el vestido verde más sexy para usar este otoño

El próximo 23 de septiembre le daremos la bienvenida al otoño y con esto las tendencias de moda darán un viraje de 180 grados, pues se pasará de los colores azulados y con acabado aperlado a aquellos que son más sobrios y que suelen guardar relación con el color de las hojas de los árboles cuando están a punto de caer, pero si no eres fan de los cobrizos, algo que puedes hacer es emular el estilo de Ludwika Paleta, quien en redes sociales compartió un atuendo que es perfecto para la próxima temporada.

Además de ser una actriz reconocida por sus papeles en películas, telenovelas y series, la protagonista de "Madre sólo hay dos" ha comprobado en más de una ocasión que siempre se viste al último grito de la moda, ya que, aunque no suele inclinarse por utilizar las tendencias de ropa más osadas, lo cierto es que siempre sabe cómo adecuar su estilo elegante a los trends más recientes, tal y como ocurrió con un vestido que es ideal para el otoño.

La actriz rubia nunca se ha dejado ver con un atuendo que no se apegue a lo sofisticado y glamuroso / IG: @ludwika_paleta

Vestido otoñal 2023

Lejos de inclinarse por un atuendo demasiado revelador, Ludwika Paleta decidió llevar a otro nivel el color verde oliva para darle un giro fresco y sensual que le sienta bien a todas las pieles y que puede aprovecharse en vestidos estilo boho o ensambles minimalistas que te permitan hacer gala de tu faceta más sensual.

Aunque en esta ocasión, ella optó por llevar un vestido de botones al frente con escote en "V" y de mangas, con el cual, quien fuera una de las protagonistas de "Amigas y Rivales" se consolidó como una reina del estilo, dejando en claro que la sofisticación no está peleada con la sensualidad y glamour, características que están presentes en su icónico atuendo.

Este es el vestido con el que la actriz cautivó a sus seguidores / IG: @ludwika_paleta

Este es el color perfecto para el otoño 2023

En caso de que quieras verte sexy y arrasar con las miradas en este otoño del 2023 te recomendamos que le des una oportunidad al color olivo, ya que este te ayudará a resaltar de una manera natural, favoreciendo incluso a la iluminación de tu rostro, algo que muchas mujeres maduras buscan para verse más jóvenes y frescas.

La ventaja es que este tipo de verde va a imperar durante los últimos meses del año, por lo cual no se te dificultará encontrar atuendos que se adapten a tu estilo y que te conviertan en una verdadera diosa de la moda, tal y como comprobó Ludwika Paleta con este traje de baño de dos piezas.

El verde olivo incluso se ve perfecto en los trajes de baño / IG: @ludwika_paleta

Y si no eres fanática de esta tonalidad, una opción que puedes utilizar de forma alterna es el color azul verdoso, el cual podrás encontrar en chamarras, tops y hasta pants, de ahí que Ludwika Paleta no haya dudado en enfundarse en un look sport que retoma este color, el cual no sólo es plenamente combinable, sino que le va perfecto a las rubias y castañas.

Si no eres fanática del verde oliva también puedes experimentar con el azul verdoso / IG: @ludwika_paleta

