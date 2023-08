FOTO: Mía Rubín paraliza la red en entallado vestido negro y escote de impacto

Uno de los nuevos talentos en el mundo del espectáculo es Mía Rubín, quien desde que debutó como cantante no ha hecho más que consolidarse en la industria hasta convertirse en una de las favoritas; sin embargo, su talento con el micrófono y lo bien que se desenvuelve en los escenarios no es lo único que llama la atención. Y es que en más de una ocasión la cantante ha dejado en claro que es la it girl del momento y que todas quieren su estilo.

Así lo volvió a confirmar este fin de semana cuando apareció en Instagram con una nueva foto con la que presumió su belleza y gusto por la moda; para la ocasión, se mantuvo fiel a su estilo en el que el negro es el color protagonista, en esta oportunidad con un bonito y moderno vestido entallado con el que causó furor en la red. Como era de esperarse, sus fieles fanáticos la llenaron de halagos y resaltaron su buen gusto y outfit aesthetic.

Mía Rubín impone moda con coqueto vestido de escote profundo

De acuerdo con la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, el truco definitivo para robarse todas las miradas es apostar por un ceñido vestido, mismo que ayudará a resaltar la figura y a lucir más fabulosas que nunca; sin embargo, la cantante también dejó ver que existen otros detalles que son de suma importancia para ver como es el caso de la confección. Pues para coronarse como fashionista, Mía también presumió el diseño que se puede llevar en verano, pero también en otoño e invierno.

Mía Rubín conquistó la red con este escote. (Foto: IG @miarubinlega)

Se trata de un coqueto vestido que no sólo resalta los atributos, sino que también mantiene un toque fresco para la época de calor con un escote profundo que se acompaña por la imitación de un cuello alto. Asimismo, para dar con el look preciso para estos climas inciertos, la famosa dejó en claro que las mangas largas son un must have en los outfits de la temporada; finalmente, en lo que respecta al largo de la prenda, se puede llevar una versión mini, midi o maxi.

En cualquiera de los casos un buen par de tacones marcan la diferencia, aunque si lo que se busca es mantener la comodidad que el diseño de punto otorga también se pueden lucir unos tenis blancos y completar el atuendo en cuestión de segundos. Cabe destacar que al no ser esta la primera vez que Mía Rubín impone moda con un outfit como este, se pueden recuperar otros looks en los que ha apostado por:

Chamarras de cuero

Medias negras

Botas negras y de agujeta

¿Le robarías el look a Mía Rubín? (Foto: IG @miarubinlega)

