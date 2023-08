Camila Sodi se ríe del amor en la serie "Cualquier parecido”

La actriz Camila Sodi debuta como productora en la serie “Cualquier parecido”, una historia en la que habla de lo absurdas que pueden llegar a ser las relaciones humanas, desde el proceso de enamoramiento, pero sobre todo en la manera en la que se enfrenta una despedida. Aunque aseguró que no está basada en su vida amorosa, está feliz de poder reírse de todo lo que ha vivido en este proyecto.

La serie, que ya está disponible en ViX+, narra la historia de “Carlota”, una actriz y cantante que tiene una relación con el cantante top del momento, pero en plena entrega de premios, ella se da cuenta que el amor se terminó. Para su sorpresa, descubre que además la engañaban.

Sodi hizo hincapié en que lo más importante para ella como productora, era tener libertad para reflejar todas esas costumbres patriarcales a las que se ha enfrentado, al igual de cientos de mujeres, cuando terminan una relación, en dónde a un hombre se le puede celebrar por estar de inmediato con otra mujer, y a ellas se les crítica.

Sodi dijo que todo es ficción inspirado en la vida de las escritoras, pero considera que el proceso de superación de una relación más o menos es el mismo, porque empiezas a salir con personas primero por despecho, en la serie retrata esta etapa con la conquista de un cantante norteño interpretado por Luis Ernesto Franco, quien la lleva a un rancho en helicóptero y le presume su riqueza.

Al cuestionarla sobre este ambiente señaló: “Juro que son así de exagerados, osea, nos quedamos cortos, no le llega ni a los talones a la vida real. Hay cosas reales y hay cosas que no, pero incluso no tuvimos el presupuesto para hacer algunas otras de lo absurdas que fueron, es más no me hubieran creído que eso pasa”.