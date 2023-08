Lele Pons rompe en llanto por el regalo que le dio Guaynaa, así cumplió su sueño de conocer a Taylor Swift

Recientemente la famosa cantante y bailarina Lele Pons compartió una serie de fotografías y videos en su perfil de Instagram donde se mostró llorando pero muy feliz, esto luego de que su esposo, el también cantante y reggaetonero Guaynaa le regaló boletos para disfrutar de un concierto para ver a Taylor Swift.

A la joven no sólo le emocionó que el hombre con el que planea pasar el resto de su vida le diera boletos para ver este show, sino que también le regaló para que compartiera este momento al lado de sus amigas, con quienes asistió sumamente entusiasmada y motivada.

Guaynaa sorprende a Lele Pons con boletos para ver a Taylor Swift

Una de las fotos muestra a la famosa llorando intensamente mientras Guaynaa le da besos en la frente, y otras fotos y videos se ve cómo disfrutó del show de la famosa cantante estadounidense, quien deleitó a sus fans con éxitos como "Shake it off", "Cruel Summer", y "You belong with me".

“Literal tengo el mejor esposo del mundo… No solo me regalo tickets para ir al concierto de Taylor Swift como regalo, pero también tickets para mis amigas, NO PUEDO !!!!!!!”, fue lo que escribió la famosa en la descripción de la serie de fotos antes y durante el show de Swift en la Ciudad de México.

Lele Pons rompió en llanto al recibir los boletos. (FOTO IG: lelepons)

Otros famosos en el show de Swift

Cabe destacar que durante los próximos cuatro días, el Foro Sol será testigo de uno de los espectáculos más icónicos y esperados de todos los tiempos: por primera vez en la historia, Taylor Swift se presentará en México. La cantautora, productora, directora y actriz de 33 años estará presente los días 24, 25, 26 y 27 de agosto en la Ciudad de México. Miles de "swifties" se darán cita en el emblemático recinto para conciertos internacionales y masivos.

Y sin duda, muchos famosos que admiran su trabajo como cantante se han dado cita en dicho lugar aunque muchos han dejado mucho de qué hablar, tal como sucedió con la hija de la actriz mexicana Bárbara de Regil, Mar, quien decidió salir del recinto antes de que terminara el show de la esperada artista debido a un dolor de cabeza y un fuerte cansancio.

Este fue el look con el que Lele Pons asistió al concierto. (FOTO IG: lelepons)

