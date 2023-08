¿Hay reconciliación? Tras distanciamiento, Sergio Mayer y su hijo reaparecen juntos: "lo quiero mucho"

Los problemas entre padre e hijos siempre han existido y ni siquiera los famosos se salvan de ello ya que personajes como Sergio Mayer compartió los problemas que han debilitado su relación con su primogénito, Sergio Mayer Mori; pero después de casi dos semanas de obtener el cuarto lugar en el reallity La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer tuvo un emotivo reencuentro con su hijo mayor.

La ocasión especial para este reencuentro fue la 14ª edición de los Kids Choice Awards 2023, evento al que acudieron juntos como familia durante este fin de semana, en las imágenes compartidas a través de su cuenta de Instagram se le puede ver en compañía de sus dos hijos mayores, Sergio Mayer Mori y Antonia; con el título "Puro Mayer", el "Tata" plasmó este reencuentro luego de casi seis meses de distanciamiento con su hijo mayor.

El "Tata" asistió a la premiación en compañía de sus hijos mayores.

Fotografía: Instagram/@sergiomayerb

El distanciamiento entre Sergio Mayer y su hijo duró casi seis meses

El reencuentro entre padre e hijo ocurrió semanas después de un emotivo momento en el que Sergio Mayer, visiblemente emocionado, dirigió un mensaje a Sergio Mayer Mori durante la dinámica "La Vida en Fotos" dentro del reality show; fue así como el reconocido actor y también político compartió con sinceridad el distanciamiento que había existido entre él y su hijo mayor durante casi seis meses y a través de las cámaras, le pidió a Sergio Mayer Mori que, si aún no estaba dispuesto a acercarse, al menos no se alejara de sus hermanas.

Al parecer, el primogénito del también político ha comenzado a sanar su relación con su padre.

Fotografía: Instagram/@sergiomayerb

Dentro de la casa, Sergio Mayer reveló que su naturaleza estricta y disciplinada había influido en el distanciamiento con su hijo y mencionó que la intención de Sergio Mayer Mori de forjarse un nombre en la industria del entretenimiento más allá de la fama de sus padres también había contribuido a esta situación. Por su parte, Sergio Mayer Mori, quien también es hijo de Bárbara Mori declaró que su padre y él han tenido diversos roces debido a que su forma de ser es bastante parecida.

"Él siempre ha estado ahí, muy presente, siempre hemos tenido muchos roces también, es parte de una relación de papá y primogénito, más cuando nos parecemos tanto, pero yo estoy muy orgulloso de él y lo quiero mucho […] Hay muchas cosas que admiro de él", afirmó Sergio Mayer Mori.

Y como si esto fuera poco, Mayer no solo mantenía una distancia con su primogénito, sino también con su nieta. Sin embargo, este conflicto también está vinculado a la disputa con la modelo y madre de la pequeña, Natália Subtil ya que durante el año pasado, la celebridad de origen brasileño afirmó que el hijo de Sergio Mayer no había cumplido con el pago de la manutención para su pequeña hija, no obstante, también se alegó que la modelo no había destinado esos fondos para las necesidades de la niña.

Sergio Mayer se reencontró con su nieta mientras participó en La Casa de los Famosos México.

Fotografía: Instagram/@sergiomayerb

La controversia se desplegó a través de declaraciones mediáticas y escaló al punto en que Sergio Mayer acusó a Natália Subtil de descuidar a su hija Mila, al no llevarla a la escuela. Además, en medio de la discusión, surgieron acusaciones de relaciones sexuales cuando era menor de edad, lo que llevó al actor a acusar a la modelo del delito de estupro, alegando que había tenido relaciones con él cuando era menor y era protagonista de la serie "Rebelde" de Netflix.

Las polémicas declaraciones de Sergio Mayer Mori sobre su padre

