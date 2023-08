El Hotel VIP: ¿en dónde y a qué hora ver el estreno del nuevo reality show?

Bien dicen que no hay fecha que no se llegue ni plazo de no se cumpla, luego del exitoso final de “La Casa de los Famosos México” llega un nuevo reality show en donde 16 participantes dedicados a la farándula de nuestro país se enfrentarán para que su estancia en el “Hotel VIP” se la más placentera.

Roberto Palazuelos es el conductor principal de este nuevo reality show, el cual pretende que las familias mexicanas se reúnan todas las noches para disfrutar de las competencias y de toda la polémica que se vivirá a lo largo de estas semanas.

¿En dónde y a qué hora ver el estreno?

Será este miércoles 16 de agosto cuando luego de mucha espera seremos testigos del estreno de “El Hotel VIP”, como lo mencionamos anteriormente será Roberto Palazuelos el conductor principal de este reality show.

El estreno de “El Hotel VIP” será a través de la señal de la televisión abierta, por lo que podrás verlo en el canal 5 o bien si cuentas con tv de paga en el 105 en punto de las 20:00 horas.

¿Quiénes son los participantes?

A diferencia de “La Casa de los Famosos México”, los participantes del “Hotel VIP”, se enfrentarán entre sí en diversas pruebas físicas, se dividirán en dos equipos y el ganador disfrutará de una estancia placentera, llena de lujos, comodidades y mucho descanso.

Mientras que el equipo perdedor deberán ser los encargados de atender a los ganadores, es decir quienes estén al servicio del “Hotel VIP” y sus huéspedes, por lo que deberán cumplir con múltiples tareas que los harán llegar hasta el límite.

Los participantes que veremos esta noche y a lo largo de la competencia en el “Hotel VIP” son:

Tefi Valenzuela, de 33 años de edad

Silverio Rocchi (Guerreros 2020) de 35 años de edad

Pee Wee, de 34 años de edad

Natália Subtil, de 34 años de edad

Martha Figueroa, de 50 años de edad

Mariana Ávila, de 44 años de edad

Manola Diez, de 48 años de edad

Fer Sargeeb (reportero de Hoy) de 34 años de edad

Nicolás Colate, de 50 años de edad

Carlos López “El Chevo”, comediante de quien no se tiene datos de su edad.

Christian Estrada, de 33 años de edad

Jorge Van Rankin, de 59 años de edad

Roberto Tello “El Coreano” de 54 años de edad

Ligia Uriarte, de 31 años de edad

Araceli Ordaz “Gomita”, de 28 años de edad

Vielka Valenzuela, de 50 años de edad