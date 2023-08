Lucerito Mijares alza la voz tras ser víctima de discriminación

Lucerito Mijares reveló que sufrió discriminación hace algunas semanas, debido a que unas horas antes de estrenarse como actriz en el musical “El Mago, The Wiz” tuvo una lesión en el pie que la obligó a usar muletas y apoyarse de un carrito para poder hacer su trabajo arriba en el escenario. La también cantante indicó que no todas las personas tomaron su acción de buena forma, pues obtuvo muchas críticas por aquellos que no estaban de acuerdo en que se presentará así.

La hija de Lucero y Manuel Mijares sigue dando conferencia de prensa para darle promoción a la puesta de escena de la que es protagonista. En dicho encuentro con los medios de comunicación, la joven tocó diferentes temas incluida su lesión tobillo derecho y cómo se sintió al estar en el escenario apoyándose con un carrito que la ayudaba a desplazarse por el escenario. La intérprete destacó que hubo gente que hizo comentarios desagradables en su contra por salir al escenario de esa forma.

Lucero Mijares se lesionó previo al estreno del musical Foto: Cuartoscuro

Lucerito Mijares pide más inclusión para la gente con discapacidad

Al respecto, la cantante y actriz, de 18 años, pidió ser más inclusivos y ser consientes de los comentarios que se hacen al respecto. Lucerito destacó que al criticarla por subirse al escenario con un aparato, también era una forma de estar señalando a las personas que tienen una discapacidad. Sus palabras han comenzado a dividir opiniones en redes sociales, ya que habló de las condiciones que enfrentan otras personas todos los días.

“Esta inclusión que necesitamos tener en este país y en muchas partes del mundo, porque a veces no nos damos cuenta de los comentarios que puede hacer la gente. No me quiero meter en esas cosas, pero pues había gente que decía ‘¿y por qué en el carrito?’, ‘¿y por qué hace las funciones?’. A mí me da exactamente igual, pero también están criticando un poco o juzgando a la gente que tiene una discapacidad”, destacó la joven.

En tanto, la hija de "La Novia de América" informó que seguirá dando sus funciones, ahora sin el yeso que le impedía hacer las coreografías marcadas en el musical. “Obviamente, se siente inseguridad porque llevaba más de cuatro semanas sin apoyar el pie. Y pues estoy súper contenta de ya poder, por fin, usar los dos pies, poder bailar, me siento súper contenta y muy libre”.

Lucero Mijares seguirá dando funciones en “El Mago, The Wiz” IG @luceromijaresoficial

Finalmente, Lucero Mijares apuntó que si puedo salir adelante ante esta situación y en medio de las críticas de las personas, fue porque así la educaron sus padres, por lo que ella no se siente parte de la generación actual. “Mis papás me han enseñado esta parte de evitar un poco lo comentarios malos o las críticas, todo el entorno, pero pues creo que me han educado como una joven mujer de la época anterior, de la generación anterior, y pues la verdad me siento súper afortunada porque ya tengo como un escudo ante eso”.

SIGUE LEYENDO:

Lucerito Mijares rompe el silencio tras la bofetada que le dio a su mamá: VIDEO

Por primera vez, Lucerito Mijares habla de la separación de su mamá, Lucero y Michele Kuri, esto dijo